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حصاد الياسمين.. يوميات «الإيد الشقيانة» مع الزهور والعطور.. قرية «شبرا بلولة» بمحافظة الغربية تساهم بأكثر من نصف إنتاج العالم.. قطف المحصول يبدأ فى ساعات الفجر الأولى

الزهور والعطور
الزهور والعطور

تعدّ قرية شبرا بلولة بمحافظة الغربية، والتى تقع على بُعد حوالى 100 كيلومتر شمال القاهرة، واحدة من أبرز القرى فى مصر، وتشتهر بإنتاج الياسمين، حيث تساهم بأكثر من نصف إنتاج العالم من هذه الزهور العطرة.


ويمتد موسم حصاد الياسمين فى القرية من يونيو وحتى نوفمبر، فى مشهد موسمى يتكرر سنويًا ليحاكى التقاليد، ويثبت مكانة هذه الزهور فى السوق العالمية.


حصاد الياسمين يبدأ فى ساعات الفجر الأولى، حيث يستعد المزارعون فى القرية لجمع الزهور فى ظروف دقيقة، حيث يقومون بقطفها بعناية شديدة لضمان جودتها.


ويحرص المزارعون على استخدام كشافات نور خاصة تساعدهم فى رؤية الأزهار فى الظلام الدامس قبل أن تشرق الشمس، وهو ما يضمن أن تكون الزهور قد حظيت بأقصى درجات النضج والطراوة.


ويوضح «حمادة الشرقاوي» أحد تجار الياسمين بالقرية: «نبدأ القطف من بعد الفجر مباشرة، لأننا نحتاج إلى الزهور الطازجة قبل أن تبدأ الحرارة فى التأثير عليها.. الياسمين حساس جدًا ويتطلب عناية خاصة فى الحصاد، حيث يدخل الياسمين بشبرا بلولة فى مجموعة واسعة من الصناعات، أبرزها: صناعة العطور، حيث تُستخدم زهور الياسمين لاستخراج الزيوت العطرية التى تُعتبر الأغلى فى العالم، وتشهد المنطقة طلبًا كبيرًا على هذه الزهور من الشركات العالمية المتخصصة فى صناعة العطور.


ويُذكر «الشرقاوى» أن المزارعين فى شبرا بلولة يعتمدون على تقنيات زراعية تقليدية، إلى جانب بعض الابتكارات الحديثة لضمان جودة المحصول وزيادة الإنتاج، ورغم التحديات التى تواجههم مثل تقلبات الطقس والعمالة الموسمية، إلا أن إصرارهم على الحفاظ على جودة المحصول يجعلهم من أبرز المنتجين فى العالم.


ويؤكد أهالى القرية أن زراعة الياسمين بدأت منذ ستينيات القرن الماضى على يد شخص يدعى أحمد فخري، كان يدرس فى فرنسا فى ذلك الوقت، وجلب معه زهور الياسمين وزرعها فى أرض كان يملكها، وبلغت مساحتها نحو 100 فدان، ورغم امتلاكه أراضى أخرى، لكنه فضل شبرا بلولة بسبب نوعية التربة الطينية المناسبة، وبعدها بدأ الفلاحون فى زراعة أراضيهم بالياسمين، ويشاركون فى الإنتاج مع أحمد فخرى عن طريق توريد هذه الزهور لمصنع الزيوت العطرية الذى أنشأه بعد ذلك، وكذلك توريد منتجاتهم لمصانع أخرى.


ويضيف الأهالى أن محصول الياسمين يختلف عن أى محصول آخر، فخدمته أقل مقارنة بالمحاصيل الأخرى التى قد تحتاج إلى مجهودات أكبر، إضافة إلى الأسمدة، فالياسمين لا يحتاج سوى للرى كل 15 يومًا، والرش بجانب المغذيات، حيث تحتاج الثلاثة قراريط إلى كيلو مغذٍ واحد، بجانب أنه يحتاج إلى كيماوى فى أول زراعته، وبالنسبة للثلاثة قراريط تحتاج إلى شيكارتين نترات وسوبر حتى تصبح زهرة الباسمين كبيرة ولونها أبيض ناصعًا.


وفى إطار هذه الصناعة، تستمر قرية شبرا بلولة فى تقديم إضافة مميزة إلى الاقتصاد المحلى والعالمي، فى وقت يبقى فيه الياسمين رمزًا للجمال والعطور الفاخرة فى جميع أنحاء العالم.
 

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قرية شبرا بلولة محافظة الغربية الياسمين الزهور العطرة صناعة العطور

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