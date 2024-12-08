الأحد 08 ديسمبر 2024
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سياسة

دفاع النواب: الوضع في سوريا ملبد بالغيوم وليس في مصلحة اللاجئين العودة الآن

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

قال يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الوضع في سوريا الآن، ملبد بالغيوم ومرشح لمزيد من التصارع والنزاع والتدهور، بسبب تلك الفصائل المسلحة.

القوى الفاعلة في المشهد السورى

وأضاف كدوانى، في تصريح خاص لـ فيتو:"سوف تعم الفوضى في سوريا حتى تتدخل القوى الفاعلة في ذلك المشهد، لتهدئة الصراع".

تدخل جامعة الدول العربية 

وتابع عضو مجلس النواب: أيضا بجب تدخل جامعة الدول العربية وأيضا كل من تركيا وإيران للحفاظ علي سوريا.

تخاذل الجيش السورى في صد هجمات الفصائل المسلحة

وأضاف:" للأسف تخاذل الجيش السورى في صد هجمات الفصائل المسلحة، ساعد في تدهور المشهد".

وتابع، ان ذلك المشهد يمثابة خطر داهم علي الوطن العربي، وهو نفس  مخطط الربيع العربي. 

موقف اللاجئين السوريين خارج سويا

وحول موقف اللاجئين السوريين خارج سويا، أوضح كدوانى انهم هربوا من جحيم الصراع من قبل وحاليا الوضع أشد خطورة مما كان عليه، وبالتالي ليس في صالحهم العودة حاليا.

وأعلنت الفصائل المسلحة في سوريا،  اليوم الأحد، بدء هجومها على القوات الكردية في منبج شمالي البلاد، بعد الإعلان عن سقوط نظام بشار الأسد.

الفصائل السورية المسلحة تهاجم القوات الكردية

وقبل وقت سابق كان مسلحو الفصائل السورية المعارضة أطبقوا الحصار على القوات الكردية المتمركزة في حيي الأشرفية والشيخ مقصود وفي إقليم الشهباء داخل مدينة حلب وريفها الشمالي، بعد أيام من المواجهات العنيفة بين هذه الفصائل والقوات النظامية السورية.

التلفزيون السوري يعلن سقوط نظام بشار الأسد

 وكان التلفزيون السوري، أعلن فى وقت سابق من اليوم الأحد، عن سقوط نظام بشار الأسد، وذلك بعد دخول المعارضة المسلحة إلى العاصمة دمشق.

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