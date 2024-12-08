الأحد 08 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

بـ 129 جنيه، خطوات نقل ملكية عدادات الكهرباء بين المشتركين

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء

يبحث عدد كبير من المواطنين علي الخطوات التي حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لنقل ملكية عداد الكهرباء من مشترك لآخر فى شركة الكهرباء، خاصة في حال قيام المواطنين بشراء عقار جديد.

خطوات نقل ملكية عدادات الكهرباء 

وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، خطوات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء والتنازل من خلال اتباع عدة إجراءات وهي كالتالي:

  • تقديم صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد والمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.
  • في حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمى عام، وبطاقة الوكيل والأصل للاطلاع حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.
  • تقديم إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

خطوات نقل ملكية العدادات في حالة الورثة

  • التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.
  • تقديم الأوراق المذكورة المشار إليها سابقا وملء استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.
  • ضرورة حضور المشترك الأصلى للعداد شخصيًّا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.
  • التوقيع على إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.
  • في حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك في حالة وفاة المشترك القديم.
  • دفع الرسوم المقررة والتي تصل الي 129 جنيها لإتمام  نقل ملكية العدادات الكهربائية.

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