الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان يرقص على أغنية "بيت الأسد بندوسهم" بعد سقوط بشار

نشر الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان مقطع فيديو له وهو يرقص على أغنية "بيت الأسد بندوسهم" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد.

رقص الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان

وظهر الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان وهو يرقص على الدبكة السورية حاملًا العلم السوري وملوحًا بعلامة النصر على نغمات الأغنية الشهيرة "بيت الأسد بندوسهم".

ونجحت المعارضة السورية في السيطرة على دمشق، وحمص، ثالث كبرى مدن البلاد وأعلنت مصادر عسكرية سقوط نظام بشار الأسد.

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