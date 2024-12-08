من تكافل وكرامة إلى الأيتام، خريطة مستحقي الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي هو منظومة تشريعية تهدف إلى توفير شبكة أمان اقتصادي واجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، من خلال تقديم مساعدات مالية وخدمات تضمن لهم الحد الأدنى من المعيشة الكريمة، ويندرج هذا النظام تحت مظلة سياسات الحماية الاجتماعية، التي تعكس التزام الدولة بمساعدة الفئات الهشة وتوفير حياة كريمة لهم.

تاريخ الضمان الاجتماعي في مصر

بدأت فكرة الضمان الاجتماعي في مصر مع تطور الدولة الحديثة في عهد الملكية، عندما ظهرت القوانين الأولى التي تُنظم العمل والتأمين ضد الإصابات في العشرينيات، ومع قيام ثورة يوليو 1952، اتجهت الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية، حيث توسعت التشريعات لتشمل نظامًا أكثر شمولية للضمان الاجتماعي، وخاصة مع صدور قانون التأمينات الاجتماعية في الستينيات.

في عام 1977، أُصدر قانون الضمان الاجتماعي رقم 30، الذي كان نقلة نوعية في دعم الأسر الفقيرة والمستحقة، ومنذ ذلك الحين، خضع النظام لعدة تعديلات تهدف إلى تحسين كفاءته وتوسيع قاعدة المستفيدين، وكان آخرها مع إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" في عام 2015، الذي دمج بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط.

الحالات المستحقة لمساعدات الضمان الاجتماعي في القانون

وفقًا للقوانين المصرية، يُقدم الضمان الاجتماعي المساعدات للفئات التالية:

1. كبار السن:

الأفراد الذين تجاوزوا سن التقاعد (60 عامًا) وليس لديهم مصدر دخل ثابت.

2. ذوو الإعاقة:

الأشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية أو ذهنية تمنعهم من الكسب.

3. الأسر الفقيرة:

الأسر التي يقل دخلها الشهري عن الحد الأدنى اللازم لتلبية احتياجاتها الأساسية.

4. الأرامل والمطلقات:

النساء اللاتي فقدن معيل الأسرة أو يواجهن ظروفًا اقتصادية صعبة.

5. الأيتام:

الأطفال الذين فقدوا والديهم أو أحدهما ولا يتوفر لهم دخل ثابت.

6. العاطلون عن العمل قسرًا:

بشرط إثبات عدم قدرتهم على إيجاد فرصة عمل نتيجة ظروف خارجة عن إرادتهم.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

تقديم مستندات تثبت الحالة الاجتماعية والصحية (تقارير طبية، شهادات وفاة أو طلاق، إثبات دخل).

الالتزام بالتحديث الدوري للبيانات لضمان استمرار الاستحقاق.

الخضوع لشروط برامج الدعم مثل التعليم والصحة (في حالة برنامج "تكافل وكرامة").

أهمية الضمان الاجتماعي

يوفر الضمان الاجتماعي طوق نجاة للفئات الأكثر ضعفًا، ويساهم في:

تقليل الفجوة الاقتصادية والاجتماعية.

تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

حماية الأفراد من الوقوع في براثن الفقر المدقع

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