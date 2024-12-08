إصابة طالبين باختناق في حريق شقة بسوهاج

شب حريق فى شقة سكنية بالطابق الخامس بمركز اخميم بسوهاج بسبب ماس كهربائي ونتج عن اصابة طالبين بحالة إختناق أثناء محاولتهما إخماد الحريق وتم نقلهما لمستشفي سوهاج العام

حريق يلتهم شقة سكنية واصابة طالبين باختناق بسوهاج

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مامور مركز شرطة أخميم يفيد بنشوب حريق فى مطبخ شقة بالطابق الخامس ملك نهي ن ا ح 37 عاما ربة

منزل ومقيمه مركز سوهاج وتم السيطرة علي الحريق وإخماده

اصابة طالبين اثناء مشاركة فى اخماد الحريق

ونتج عــن ذلك إصابة كل من محمود م م ع- 20 عاما طالب ومقيم دائرة أسيوط بحالة إختناق ومروان م ح ح 20 عاما طالب ومقيم مركز البلينا"أثناء محاولتهما إخماد الحريق وتم نقلهما لمستشفي سوهاج العام وتلقيا الإسعافات اللازمة إحتراق محتويات المطبخ.

وافاد المستأجر سالف البيان بمضمون ما سبق مضيفا أن سبب الحريق ماس

كهربائي ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.