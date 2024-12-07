أمن سوهاج يكشف تفاصيل إصابة ربة منزل برش خرطوش على يد نجلها

كشفت الأجهزة الأمنية بسوهاج واقعة إصابة ربة منزل على يد نجلها أثناء عبثه بفرد خرطوش حيث خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابة والدته بمركز جرجا بسوهاج .

وبسؤال زوجها أفاد بأنه أثناء قيام زوجته بإعداد الخبز بفرن بلدي أعلى سطح المنزل وعقب وضعها الوقود البلدي بالفرن انفجرت منه طلقه وتوصلت التحريات إلى عدم صحة ما جاء بأقوال زوج المصابة وأن وراء ارتكاب الواقعة نجلها.

أصابة ربة منزل على برش خرطوش على نجلها بسوهاج

وكان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بوصول فوقية م ا ع 45 عامًا ربة منزل إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة مصابة برش خرطوش بالرقبة والصدر ومقيمة بمركز جرجا.

وبسؤال زوجها صبري ع ع 45 عامًا عامل أفاد أثناء قيام زوجته المذكورة بإعداد الخبز بفرن بلدي أعلى سطح المنزل وعقب وضعها الوقود البلدي بالفرن انفجرت منه طلقه

أحدثت إصابتها ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية.

أمن سوهاج يكشف واقعة اصابة ربة منزل على برش خرطوش على نجلها

وتوصلت التحريات إلي عدم صحة ما جاء بأقوال زوج المصابة وأن وراء ارتكاب الواقعة

نجلهما عبد الحميد سن 19 طالب ومقيم بذات الناحية تم ضبطه.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وذلك أثناء عبثه بفرد خرطوش كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابة والدته المشار إليها وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف.

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