الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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دين ودنيا

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بتوقيت
مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة اليوم، إن الصلاة التي تؤدى تنفيذاً لأمره تعالى، وابتغاءً لمرضاته، وبتعبير آخر: إن الصلاة التي تؤدى بإخلاص، والهادفة إلى رضا الله، تستطيع مع الزمن إبعاد الإنسان عن الفحشاء، وتجنبه الوقوع في المنكرات، وأولها الشرك وما يؤدي إليه، أو يقرب منه، من الأسباب المؤدية للضلالة. 

 

وقد روى الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن فلاناً يصلي بالليل، فإذا أصبح سرق، فقال: (سينهاه ما تقول) رواه البزار في "مسنده".

إن الصلاة في المحصلة هي مفتاح كل خير، ومغلاق كل شر، إذا أقيمت على الوجه المطلوب والمقصود.

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو
مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 5:12

الظهر: 11:51

العصر: 2:39

المغرب: 4:58

العشاء: 6:21

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 5:18

الظهر: 11:56

العصر: 2:42

المغرب: 5:00

العشاء: 6:24

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسوان

الفجر: 4:57

الظهر: 11:44

العصر: 2:44       

المغرب: 5:04

العشاء: 6:23

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 5:08

الظهر: 11:47

العصر: 2:34

المغرب: 4:52

العشاء: 6:16

 

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

الصلاة لها فضل عظيم؛ فهي ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن أعظم شعائر الدين، خاصة الصلاة في وقتها مصداقًا لما رواه عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنّه سأل رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- عن أيّ الأعمال أحبّ إلى الله-تعالى- فقال: «الصلاة على وقتها، قال: ثمّ أي؟ قال: ثم بر الوالدين، قال: ثمّ أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله».

وقد دلّ الحديث الشريف على أنّ الصلاة في وقتها أفضل الأعمال وأحبها إلى الله.

فضل الصلاة، وقد ورد في القرآن آيات في الصلاة منها: قال تعالى في كتابه الكريم:  الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ   - سورة البقرة، كما قال تعالى في كتابه الكريم:  وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ   - سورة البقرة.

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