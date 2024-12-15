2024 عام التسهيلات بالتنمية المحلية.. إلغاء اشتراطات البناء.. تقليص خطوات استخراج التراخيص.. و3 ملايين طلب تصالح منذ بدء العمل بالقانون

ملفات عديدة استطاعت وزارة التنمية المحلية إنجازها فى 2024، على رأسها ملف التصالح فى مخالفات البناء، حيث تم تقديم بعض التسهيلات ومد فترة التصالح للتيسير على المواطنين، كما تم تقديم بعض التسهيلات فى إجراءات تراخيص البناء وإلغاء الاشتراطات البنائية التى تم وضعها ليكون هذا العام عام "التسهيلات".

إلغاء اشتراطات البناء وتقليص خطوات استخراج التراخيص

خطوات كثيرة تم اختصارها فى استخراج تراخيص البناء، كما أنه تم إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعوق إصدار تراخيص البناء، وذلك لتشجيع منظومة العمران.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه تم اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية، لتصبح مدة إصدار الترخيص 26 يوما في الحالات التي لا تحتاج وثيقة التأمين، وتزداد إلى 40 يومًا للحالات التي تتطلب وثيقة تأمين.



منال عوض: تقليص إجراءات استخراج تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 إجراءات

كما تم تقليص إجراءات استخراج تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط، وتصدر الرخصة من الجهة الإدارية المختصة، متمثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات، وعدم اشتراط ايضًا تقديم المواطن جدول إحداثيات الموقع أو عقد مُشهر الإصدار بيان صالحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات.

وزيرة التنمية المحلية: 3 ملايين طلب تصالح منذ بدء العمل بالقانون

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية موقف التصالح وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020، حيث بلغت عدد الطلبات حوالى 3 ملايين طلب منذ بدء العمل بالقانون في 8 /7 /2019 وحتى 7 /5/ 2024، وبلغ ما تم البت فيه حوالي 1,750 مليون طلب حتى بداية شهر نوفمبر 2024 وجارى العمل على باقي الطلبات، مشيدة بالجهود التي قام بها المحافظين وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والمراكز والأحياء لدفع وتيرة العمل في التصالح.

جهود كثيرة لتسهيل إجراءات التصالح تضمنت إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابق لحل مشكلات التنفيذ على سبيل مثال ويتم رد الجهة خلال 30 يوما بدلًا من 60 يوما، والاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلًا من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيرًا للوقت والتكاليف،كما تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن من خلال قيام الجهة الإدارية بإعداد شهادات بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفي، وقيام الجهة الإدارية بمخاطبة جهات الولاية والحصول على رد الجهة، ثم تعديل رد جهة الولاية ليكون ردًا سلبيًا اذا لم لم يرد خلال 30 يوما واعتباره موافق، إضافة إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمانة التشريعية ووزارة الإسكان لعمل تعديلات أخرى تم إقرارها بجلسة مجلس الوزراء تتضمن تقديم الطلب من خلال المهندس أو المواطن، دمج شهادات البيانات مع النموذج رقم 1،تحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج (3) وبعد ذلك يتم تجديده، إلغاء تسجيل شهادة الارتفاق في الشهر العقاري والاكتفاء بإقرار المواطن.



منال عوض: الانتهاء من مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية

وحول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد أكدت عوض أنه تم الانتهاء من مسودة أولية للمشروع حيث تم تشكيل لجنة داخل وزارة التنمية المحلية لمراجعة القوانين المعدة للإدارة المحلية ومراجعة قانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وجاءت المسودة لتركز على السياسات والتوجهات الجديدة الداعمة للامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية وتعزيز الانظمة التشاركية بما يضمن تمكين وحدات الادارة المحلية من القيام بعملها بكفاءة وفاعلية.

وعن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أكدت منال عوض،أن المبادرة شملت 1477 قرية بالمرحلة الأولى تم الانتهاء منها، و1667 قرية بالمرحلة الثانية جاري ومخطط، حيث بلغ عدد المشروعات المحلية بالمرحلة الأولى من المبادرة 351 مشروعا، وقد شملت تلك المشروعات إنشاء 104 سوق تم نهو إنشائه من إجمالي 124 سوقا بالقرى، وتم إنشاء 75 موقفا من إجمالي 97 موقفا بالقرى، كما تم إنشاء 117 نقطة إطفاء من إجمالي 130 نقطة بالقرى، بالإضافة الي أنه تم نهو أعمال عدد 331 مجمعا خدميا تم تأثيث 258 منها.

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