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منال عوض: خطط عاجلة لتنفيذ المزيد من الفعاليات والأنشطة لتفعيل الاستراتيجية القومية للسكان

د. منال عوض، فيتو
د. منال عوض، فيتو

 تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا من الوحدة المركزية للسكان بالوزارة بشأن أبرز الجهود والإنجازات الخطط والبرامج التى نفذتها الوزارة على أرض جميع المحافظات خلال شهر أكتوبر 2024، لدعم القضية السكانية ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية" الـ100 يوم بداية لبناء الإنسان"، والمبادرات المحلية الأخرى التى تهدف إلى تمكين الشباب فى مصر وتعزيز الصحة الإنجابية والتوعية السكانية.

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 وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية وضرورة حشد كافة الجهود فى ملف القضية السكانية، والذى يرتبط بشكل وثيق ومباشر بنتائج وعوائد الخطط التنموية والمشروعات القومية والخدمية التى تواصل الدولة تنفيذها لتحسين جودة ومستوى معيشة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة فى جميع المحافظات، مشيرة إلى استمرار تنسيق الوزارة مع كافة الجهات الشريكة العاملة والمعنية لضمان تحقيق خطوات متسارعة ومتقدمة بهذا الملف وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المزيد من الفعاليات والأنشطة لتفعيل الإستراتيجية القومية للسكان، مشيدة بجهود الوحدة المركزية للسكان بالوزارة، بالتعاون مع وحدات السكان في المحافظات في تنفيذ برامج الحد من النمو السكاني والتى كان لها نتائج ملموسة فى التغير الإيجابى فى نسب المواليد، والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة واستراتيجية الوزارة التى تشمل العديد من المحاور والآليات التى من شأنها التصدى للقضية السكانية وزيادة الوعى بها.

 

وأشار التقرير إلى مشاركة الوزارة ممثلة في وحدة السكان المركزية التابعة لها بالمؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية 2024، حيث شاركت رئيس وحدة السكان بجلسة حوارية حول "التجربة المصرية الداعمة لحوكمة ملف السكان بالمحليات وتطور المؤشرات السكانية".

 كما أدارت جلسة شارك بها 7 رؤساء وحدات سكانية من 7 محافظات، وهي: الجيزة - بني سويف - الأقصر- قنا- أسوان- سوهاج- والوادي الجديد لعرض تطور مؤشرات المحافظة التي تحسنت، وأهم المبادرات التي ساهمت فى ذلك، والمؤشرات المطلوب العمل عليها وفقا لمحاور الإستراتيجية القومية للسكان 2023-2030، وأهم المبادرات المخططة لعامي 2024-2025 لتحسين تلك المؤشرات، إضافة إلى قيام مدير وحدة السكان المركزية بالوزارة بزيارة ميدانية لوحدة السكان بالغربية، لمناقشة مفهوم الاستجابة المحلية للقضية السكانية.

وفيما يتعلق بتنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية، كشف التقرير متابعة وحدة السكان بالوزارة ما يتم تنفيذه من أنشطة من خلال وحدات السكان بالمحافظات فى المحاور الأربعة للمبادرة منذ البداية حتي سبتمبر 2024، ومنها مجال التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة والمجال الخدمي والتمكين الثقافي والمعرفي والتوعوي والتحول الرقمي.

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الاستراتيجية القومية للسكان التنمية المحلية التوعية السكانية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الصحة الإنجابية بناء الانسان

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