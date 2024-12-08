الأحد 08 ديسمبر 2024
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فتح باب التقديم لشغل 136 وظيفة قيادية جديدة بالمحليات

وزيرة التنمية المحلية،
وزيرة التنمية المحلية، فيتو

يبدأ اليوم الأحد التقديم على الوظائف التى أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية، فى مسابقة جديدة لشغل (136) وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التقديم الإلكتروني لمدة شهر، وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

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وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن التقديم سيبدأ اليوم على موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg وكذا على موقع بوابة الوظائف الحكومية  ejobs.gov.eg من يوم الأثنين القادم الموافق 9/12/2024، ويحق التقدم للمسابقة على الوظائف الجديدة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقًا للشروط المتبعة ومن خارج الجهاز الإداري للدولة بشرط ألا يزيد السن عن 55 عاما.

 

شروط الاشتراك فى مسابقة التنمية المحلية للوظائف القيادية


كما يفضل من له خبرة في العمل بإدارة المدن والأحياء أو الوظائف المتعلقة بها، مع حسن السير والسلوك والتمتع بالمهارات القيادية والإدارية والفنية المطلوبة مع إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي واجتياز الاختبارات التي تجريها الوزارة وكذلك تقديم السيرة الذاتية والانجازات ومقترح التطوير وفقا للبيانات المطلوبة على موقع الإعلان.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن  الإعلان عن الوظائف في المستوى الوظيفي الممتاز يتضمن عدد 14 وظيفة وهم: 10 وظائف سكرتير عام و3 وظائف رئيس مدينة ووظيفة واحدة رئيس مركز ومدينة، وفي المستوى الوظيفي العالي عدد 45 وظيفة وهما 4 سكرتير عام و13 سكرتير عام مساعد و13 رئيس مركز ومدينة و15 رئيس حي، أما عن المستوى الوظيفي مدير عام فيشمل عدد 77 وظيفة وهم: عدد وظيفة واحدة سكرتير عام مساعد، وعدد 49 رئيس مركز ومدينة، و12 رئيس مدينة و15 رئيس حي.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تسعي دائمًا لتجديد دماء العاملين بالمحليات بعناصر قيادية جديدة من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أنه جارى الانتهاء من إجراءات الإعلان السابق رقم (3) لسنة 2023 لشغل 91 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية على مستوى جميع المحافظات ومن المتوقع أن يعلن عنها ضمن الحركة السنوية للقيادات بداية شهر يناير القادم.

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