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التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الشفوي بمسابقة شغل وظائف بجهاز شئون البيئة

الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ رئيس التنظيم والإدارة،فيتو
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يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم السبت، الاستعلام عن نتيجة الامتحان الشفوي، للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف باحث بيئي بجهاز شئون البيئة.

وسيتم إتاحة الاستعلام على موقع بوابة الوظائف الحكومية  ومن المقرر إتاحة التظلم بدءًا من غدًا الموافق ٢٤ نوفمبر ولمدة أسبوعين.

وكان الجهاز قد أعلن أول أبريل الماضي عن حاجة جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة لتعيين عدد 24 في وظيفة باحث شئون بيئة ثالث بالمستوى الوظيـفي الثــالث (ج)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

 

وقام بفتح باب التقديم في الفترة من  17/4/2024 حتى 30/4/2024، على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ثم أجرى الامتحان الإلكتروني للمتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط خوض المسابقة يوم ٢ يوليو الماضي بمركز تقييم القدرات والمسابقات بالجهاز، وأعلن نتيجته يوم 15 من نفس الشهر، كما عقد الامتحان الشفوي في الفترة من ٣ حتى ٥ نوفمبر الجاري.

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مركز تقييم القدرات والمسابقات موقع بوابة الوظائف الحكومية وزارة البيئة نتيجة الامتحان جهاز شئون البيئة بوابة الوظائف الحكومية المركزي للتنظيم والادارة

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