الدوري الإنجليزي، مدرب كريستال بالاس يتحدث عن التعادل أمام مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي، أكد أوليفر جلاسنر، مدرب كريستال بالاس، رضاه بالتعادل أمام ضيفه مانشستر سيتي، بنتيجة 2-2، في الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى أن فريقه كان يستطيع تحقيق الانتصار حال تقديمه مستوى أفضل.

فوز كان بالإمكان

وقال أوليفر جلاسنر في تصريحات نشرها موقع نادي كريستال بالاس: "بشكل عام، أعتقد أننا كنا جميعًا سعداء بالأداء، مع الخروج بنقطة ضد مانشستر سيتي على أرضنا، لكنني ما زلت أشعر أنه لو مستوى أفضل، لكان بوسعنا الفوز بهذه المباراة".

وأضاف: "مررنا بالعديد من المواقف الجيدة والأشياء الإيجابية، لا أشعر بالسعادة بنسبة 100٪ اليوم، ولكن أيضًا لأبقى متواضعًا: لقد كان أسبوعًا جيدًا للغاية بالنسبة لنا".

وتابع: "تعادلنا مرتين ضد نيوكاسل ومانشستر سيتي، وكلاهما يتنافسان في الدوري على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، وحققنا فوزًا هامًا على إيبسويتش تاون".

وأكمل: "يتحسن الأداء بشكل أفضل، ولكن لا تزال هناك أشياء يتعين علينا العمل عليها وتحسينها في المستقبل، للفوز بمثل هذه المباريات".

وأتم: "نحاول اللعب للأمام وخلق الفرص، وكذلك مانشستر سيتي، كنا سلبيين بعض الشيء، ثم رأينا كل الجودة التي يتمتع بها السيتي، أعتقد أن الحصول على نقطة ضدهم نتيجة جيدة، إنه فريق كبير ولديهم مدرب رائع، لذلك أنا راضٍ".

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