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رياضة

الدوري الإنجليزي، برينتفورد يفوز على نيوكاسل يونايتد 4-2

نيوكاسل، فيتو
نيوكاسل، فيتو

الدوري الإنجليزي، فاز فريق برينتفورد على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب “جي تيك كوميونيتي” ضمن منافسات الجولة الـ15.

مباراة برينتفورد ونيوكاسل

أحرز رباعية برينتفورد بريان ويان ويسا وناثان كولينز في الدقيقة 8 و28 و55

وأحرز هدفي نيو كاسل  ألكسندر إيزاك وهارفي في الدقيقة 11 و32

 

مباراة برينتفورد ونيوكاسل

وارتفع رصيد فريق برينتفورد الي 23 نقطة وتسجيل 26 هدفًا 

تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون بسبب سوء الأحوال الجوية

وفي نفس الجولة قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان من المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الـ2:30 بتوقيت القاهرة اليوم السبت، على ملعب “جوديسون بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

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