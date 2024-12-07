محافظ المنيا يعلن انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ24 لإزالة التعديات

​​​​​​أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ محافظ المنيا عن انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ24 لإزالة التعديات، اليوم، انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، بهدف الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد ممتلكاتها، وتستمر المرحلة حتى 27 ديسمبر الجارى.

الموجة 24 في المنيا

وأشار محافظ المنيا إلى أن المرحلة الثانية من الموجة، التي بدأت في 9 نوفمبر واستمرت حتى 29 نوفمبر الماضي، أسفرت عن إزالة 891 حالة تعدي، شملت 34 حالة بناء داخل الحيز العمراني، و577 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية، و280 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة.

الجهات الأمنية والتنفيذية في المنيا

وأكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن هذه الجهود تتم بالتعاون والتنسيق الكامل بين الجهات الأمنية والتنفيذية وجميع الأطراف المعنية، لضمان التنفيذ الكامل لقرارات الإزالة وفقًا للجدول الزمني المخطط.

تعرف على مراحل الموجة 24 في المنيا

الجدير بالذكر أن الموجة الـ24 في محافظة المنيا، تشمل 3 مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في 12 أكتوبر واستمرت حتى 1 نوفمبر الماضيين، كما نفذت المرحلة الثانية خلال الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر الماضي، وتبدأ اليوم السبت 7 ديسمبر المرحلة الثالثة من الموجة 24 وتستمر حتى 27 ديسمبر الجارى.

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