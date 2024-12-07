السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ المنيا يعلن انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ24 لإزالة التعديات

اللواء عماد الكدواني
اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا، فيتو

 ​​​​​​أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ محافظ المنيا عن انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ24 لإزالة التعديات، اليوم، انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، بهدف الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد ممتلكاتها، وتستمر المرحلة حتى 27 ديسمبر الجارى. 

الموجة 24 في المنيا 

txt

حبس تشكيل عصابي شديد الخطورة بتهمة حيازة بنادق خرطوش في المنيا

txt

إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص في المنيا

 وأشار محافظ المنيا إلى أن المرحلة الثانية من الموجة، التي بدأت في 9 نوفمبر واستمرت حتى 29 نوفمبر الماضي، أسفرت عن إزالة  891 حالة تعدي، شملت 34 حالة بناء داخل الحيز العمراني، و577 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية، و280 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة. 

الجهات الأمنية والتنفيذية في المنيا 

وأكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن هذه الجهود تتم بالتعاون والتنسيق الكامل بين الجهات الأمنية والتنفيذية وجميع الأطراف المعنية، لضمان التنفيذ الكامل لقرارات الإزالة وفقًا للجدول الزمني المخطط.

تعرف على مراحل الموجة 24 في المنيا 

الجدير بالذكر أن الموجة الـ24 في محافظة المنيا، تشمل 3 مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في 12 أكتوبر واستمرت حتى 1 نوفمبر الماضيين، كما نفذت المرحلة الثانية خلال الفترة من  9  إلى 29 نوفمبر الماضي،  وتبدأ اليوم السبت 7 ديسمبر المرحلة الثالثة من الموجة 24  وتستمر حتى 27 ديسمبر  الجارى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الموجة 24 في المنيا الجهات الأمنية والتنفيذية المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا اليوم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا محافظ المنيا أحداث اليوم في المنيا احداث المنيا

مواد متعلقة

أسباب غلق مزلقان ديرمواس 3 أيام بالمنيا

قطع الكهرباء في 6 مناطق بالمنيا

إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص في المنيا

تفاصيل حادث انفصال عجلة قطار VIP في المنيا

انفصال عجلة قطار VIP أثناء مروره بإحدى القرى في المنيا

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بين سيارتين بالمنيا

محافظ المنيا: تقديم 1136 خدمة خلال قافلة طبية مجانية بسمالوط

تعويم الباخرة كراون فيجن بعد شحوطها في النيل بالمنيا

الأكثر قراءة

تغريم عمرو دياب 200 جنيه في قضية صفع شاب

مصير المطرب عمرو دياب بعد الحكم بتغريمه في قضية الشاب المصفوع

بيان عاجل من الخارجية بشأن أوضاع المصريين في سوريا

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو والقناة الناقلة

تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون بسبب سوء الأحوال الجوية

المعارضة السورية: بدأنا عملية عسكرية لدخول دمشق

مفاجآت هجومية، الأهلي بالقوة الضاربة أمام أورلاندو

رئيس جنايات الجيزة يختبر القوى العقلية للمتهمين بقتل نجل سفير سابق (فيديو)

منوعات

المزيد

دراسة: ثلث الكائنات الحية على الأرض قد تنقرض بحلول عام 2100

مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 في الصين بسبب الألعاب النارية.. ما القصة؟

موجة صقيع قوية تضرب اليابان

احذر، أدوية إنقاص الوزن المباعة عبر الإنترت فيها سم فئران وأسمنت قاتل

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7- 12- 2024 في الأسواق؟

سعر السكر اليوم السبت 7/12/2024 في السوق

البرقوق يرتفع 10 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

الحلو ما يكملش، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة 4 ساعات اليوم

المزيد

انفوجراف

نجم ليفربول الأول.. أرقام محمد صلاح أمام إيفرتون في ديربي المرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الفيل وسبب نزولها والأحاديث الواردة في فضلها

ما حكم الشراء بنقاط الخصم من متجر معين؟ الإفتاء تجيب

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (1 – 4)

المزيد
الجريدة الرسمية