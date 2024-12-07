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محافظ المنيا: ضبط 302 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة

ضبط 208 مخالفات فى
ضبط 208 مخالفات فى مجال المخابز البلدية، فيتو

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، ضبط 302 مخالفة خلال حملات تموينية مفاجئة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق على مدار 3 أيام. 

التلاعب في الأسعار

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وشدد محافظ المنيا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين وردع كل من تسول له نفسه الاستغلال التجاري وكافة الممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار.

حملات تفتيشية تموينية على أسواق المنيا 

 

ووجه عماد الكدواني بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز في المنيا ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين.

وكيل وزارة التموين في المنيا 

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم  وكيل وزارة التموين في المنيا، أن المديرية نفذت حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

ضبط 208 مخالفات فى مجال المخابز البلدية في المنيا 

حيث تم ضبط 208 مخالفات فى مجال المخابز البلدية (نقص وزن -إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات- تصرف وتجميع-شهادة صحية - توقف بدون عذر) و91 فى مجال الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار - تجار تموينيين - بيع بأزيد من السعر الرسمى- منتهية الصحية - غش تجارى - سلع مجهولة المصدر - عدم وجود شهادة صحية )، بالإضافة إلى 3 مخالفات فى المواد البترولية.

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