الأحد 08 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

قوات المعارضة السورية تعلن سيطرتها على سجن حمص المركزي

فصائل المعارضة السورية
فصائل المعارضة السورية المسلحة، فيتو

أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن  قوات الجيش السوري انسحبت من فرع الأمن السياسي في مدينة حمص وسط سوريا.

وفي السياق ذاته نقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر في المعارضة السورية المسلحة، أن قواتها سيطرت على سجن حمص المركزي، وخرج منه مئات السجناء، بحسب المصدر ذاته.

وكانت القيادة العامة  للجيش السوري، أصدرت بيانا اليوم السبت قالت فيه:يواجه شعبنا منذ عدة أيام وحتى صباح اليوم حربا إعلامية وإرهابية ممنهجة هدفها زعزعة أمن الوطن والمواطنين ونشر الفوضى والذعر بما يخدم الأجندة العدوانية.

بيان القيادة العامة للجيش السوري 

وأضافت القيادة العامة للجيش السوري:"  لم تتوقف المنصات الإعلامية التابعة للإرهابيين عن نشر الفيديوهات المضللة والأنباء الكاذبة حول ما يجري من أحداث على امتداد الجغرافيا السورية".
 وتابعت القيادة العامة بيانها:" تشدد القيادة العامة على أهمية الوعي لحجم المخطط المرسوم ضد وطننا الحبيب وعدم تصديق الشائعات والانجرار خلفها، ولتثقوا بجيشكم الباسل الذي نذر نفسه لصون أمنكم وضمان مستقبلكم".

الجيش السوري يعزز خطوط انتشاره في جميع أرجاء ريف دمشق

وجاء في البيان: تقوم وحدات قواتنا المسلحة بتعزيز خطوط انتشارها في جميع أرجاء ريف دمشق والمنطقة الجنوبية منعًا لوقوع أي حوادث نتيجة لتلك الفوضى التي يحاول الإرهابيون خلقها عبر منصاتهم وأدواتهم وخلاياهم النائمة في بعض المناطق

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سوريا حمص لمعارضة السورية الجيش السوري

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