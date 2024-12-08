تفاصيل الحلقات الأولى لمسلسل العوضي في رمضان 2025.. كناريا والليثي وكمال يقدمان تتري البداية والنهاية

بدأ الفنان أحمد العوضي، وأسرة مسلسل «فهد البطل» الذى سيتم عرضه خلال السباق الرمضانى لعام 2025، تصوير أولى مشاهد العمل بالحى الشعبى بمدينة الإنتاج الإعلامي، وجمعت المشاهد الأولى من العمل «فهد» الذى يلعب دوره الفنان أحمد العوضي، و«ميرنا نور الدين» التى تعمل سائقة تروسيكل، حيث تجمعهما قصة حب.



تشهد أحداث الحلقة الأولى من العمل مشاجرة بين العوضى وأحد أفراد المنطقة الذى يتطاول على شقيقته التى تلعب دورها الفنانة «كارولين عزمي»، وعلى إثرها يتم احتجاز «فهد» فى السجن لمدة 24 ساعة، إلى أن يُخلى سبيله.



وخلال الأحداث.. يقوم فهد الذى يحصل على لقب البطل من أصدقائه والمحيطين به بالعمل فى إحدى ورش الرخام فى سن صغيرة، ويتعلم كل تفاصيل العمل، إلى أن ينزل للقاهرة بحثًا عن لقمة العيش، ويعمل فى إحدى ورش الرخام بمنطقة شق التعبان، والتى يتعرف منها على المعلمة «فايزة الشبح» التى تلعب دورها الفنانة لوسي، وتعرض فايزة الشبح العمل على فهد، لكنه يرفض العمل معها مما يجعل الحرب تبدأ بينهما وتقوم بتدبير عدد من المكائد له كى يترك العمل فى الورشة التى يعمل فيها.



وبين صناع الرخام والورش بمنطقة شق التعبان تحدث مشادة كلامية بين «فايزة وفهد»، ومن هنا تبدأ العداوة بين الاثنين، ويبدأ فهد فى التخطيط لمستقبله إلى أن يصبح رجل أعمال.



وخلال أحداث العمل، يتم اتهام «فهد» أحمد العوضى فى قضية قتل، مما يجعله يبعد عن الأعين ويختفى من رجال المباحث كى يثبت براءته، ويترك المنطقة التى نشأ فيها ويذهب لمكان آخر، ويعمل ويختفى هناك. ويتعرض كل من والد فهد ووالدته اللذين يلعب دورهما كل من: عزت زين وصفاء الطوخى لمضايقات من أهل المنطقة التى يسكنان فيها بعد هروب فهد منها، وتحاول حبيبته «كناريا» الوقوف بجانبهما.



مصادر مقربة من فريق عمل المسلسل قالت إن مخرج العمل محمد عبدالسلام سوف يستخدم خاصية الفلاش باك خلال أحداث العمل، خاصة بعد بدء قصة الحب بين فهد وكناريا «ميرنا نور الدين»، حيث يظهر كل منهما وهو فى مرحلة الطفولة وملابساتها، وتنشأ بينهما قصة حب خيالية، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث يقف والدها الذى يلعب دوره الفنان حجاج عبد العظيم أمامهما ويرفض زواج فهد من “كناريا” مما يجعله يدخل فى خلاف كبير مع فهد الذى كان يعمل معه فى ورشة الرخام.



وعلمت “فيتو” أنه تم الاتفاق مع محمود الليثى وعمر كمال على تقديم تترى البداية والنهاية وعدد من الأغانى التى سوف تتخلل الأحداث.

يشارك فى مسلسل فهد البطل كل من: أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، وأحمد ماجد.

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