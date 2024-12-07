منتخب مصر للمصارعة يحصد 15 ميدالية في أول أيام بطولة إبراهيم مصطفى الدولية

المصارعة، انتهت منافسات اليوم الأول من بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة المقامة في الفترة من 6 وحتى 8 ديسمبر الجاري على صالة اتحاد الشرطة الرياضي، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

حصاد منتخب مصر في اليوم الأول

وحقق المنتخب المصري 15 ميدالية متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية و5 فضيات و6 برونزيات.

حيث حصل على الميداليات الذهبية كل من: “أدهم أيمن وزن 63 ك، عبد الرحمن عمر وزن 67 ك، محمد حسن وزن 72 ك، وفارس عالي وزن 87 ك“.

حفل افتتاح بطولة إبراهيم مصطفى

وأقيم حفل افتتاح بطولة إبراهيم مصطفى اليوم السبت، وتضمن تكريم رموز المصارعة خلال الحفل.

وتشهد البطولة مشاركة 92 لاعب يمثلون 8 دول وهم: “مصر، روسيا، أمريكا، الأردن، العراق، بلغاريا، الصين، وأفغانستان“.

وتشارك مصر بـ 47 لاعبًا إلى جانب 45 لاعبا يمثلون الثمان دول الأخرى.

وتقام منافسات البطولة على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة في المصارعة الحرة والرومانية وتشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

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