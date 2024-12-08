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اقتصاد

5 شركات تتصدر قائمة شركات الوساطة من حيث قيمة التداول خلال الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 5 شركات قائمة شركات الوساطة من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسية - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) خلال الأسبوع..وجاءت كالتالي: 

عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 19 مليار جنيه. 

التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 12.4 مليار جنيه. 

إي اف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 10.6 مليار جنيه. 

هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 5.4 مليار جنيه. 

ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3 مليارات جنيه. 

تداولات نهاية الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.

 

مؤشر إيجي إكس 30

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 30839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 38149 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13555 نقطة.
 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 8559 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 11746 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3192 نقطة.

 

تعاملات جلسة الأربعاء 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام  تعاملات الأربعاء 4 ديسمبر 2024، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 2.251 تريليون جنيه.

 

مؤشر إيجي إكس 30

وقفز "مؤشر إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 30832 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 38119 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13552. 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 8497 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 11669 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 3179 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع 

ارتفعت معظم  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، 3 ديسمبر 2024، جلسة منتصف الأسبوع.  واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30 "

وقفز  مؤشر "إيجي إكس 30 "بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 30628 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 37827 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13460 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 8460 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 11603 نقاط، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3148 نقطة.

 

تداولات جلسة الإثنين 

وارتفعت معظم مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 30525 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 37738 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06%  ليغلق عند مستوى 13416 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 8416 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11568 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3158 نقطة.

 

تعاملات بداية ديسمبر 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد الماضي، أول جلسات شهر ديسمبر، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.229 تريليون جنيه، لتربح نحو 17 مليار جنيه. 

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84%  عند مستوى 30497 نقطة، وصعد مؤشر ايجي إكس محدد الأوزان" بنسبة 0.1%  عند مستوى 37715 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88%  عند مستوى 13407 نقاط. 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.43%  عند مستوى 8394 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.74%  عند مستوى 11546 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.36%  عند مستوى 3193 نقطة.

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