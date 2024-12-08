الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بدء العد التنازلي لتشغيل الأتوبيس الترددي

محطة الأتوبيس الترددي،
محطة الأتوبيس الترددي، فيتو
ads

بدأ العد التنازلي لتشغيل مشروع الأتوبيس الترددي والذي سيمثل نقلة في شكل ونوعية النقل في القاهرة وعلى الدائري خلال الفترة المقبلة وسط ترقب من قبل الركاب لشكل ونظام وأسعار الخدمات المقدمة من خلال الأتوبيس الترددي. 

وبدأت النقل تركيب الملصقات التعريفية على محطات الأتوبيس الترددي تمهيدا لتشغيل المشروع ودخوله الخدمة خلال الفترة القادمة بما يمثل نقلة كبيرة فى خدمات النقل.  

 تابع  الفريق كامل الوزير وزير النقل، الأعمال الإنشائية لمشروع الأتوبيس الترددي تمهيدا لدخول المشروع للخدمة خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني الخاص بالمشروع.


 تسعى  وزارة النقل  إلى الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي BRT، الذي يعد أحد أهم مشاريع النقل الجماعي على الطريق الدائري، وتنفذ الوزارة حاليا أعمال تشطيب المحطات، بالإضافة إلى تنفيذ المسارات الخاصة بمسير الأتوبيسات.

 


 

تفاصيل مشروع الأتوبيس الترددي

 يستهدف مشروع الأتوبيس الترددي تشغيل 100 أتوبيس كهربائي، بطول الطريق، وسيتم الربط مع وسائل النقل الأخرى، منها مواقف السرفيس أسفل الطريق الدائري وكذلك وسائل النقل الأخرى مثل المترو والقطارات والسوبر جيت ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين بواقع 49 محطة على الطريق الدائري وسيكون هناك نوعان من التذاكر لشرائح الركاب المختلفة حسب طول المسافة، الأولى التذكرة الثابتة، والثانية التذكرة المرنة وسترتبط بعدد المحطات، لأن التكلفة ستكون بالكيلو.

 

موعد الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي  

 كانت الهيئة القومية للطرق والكباري قد أعلنت عن الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع  الأتوبيس الترددي، خلال منتصف العام الحالي 2024، مشيرة إلى أن تكلفة المشروع بلغت 9.5 مليار جنيه.

 وتقوم فكرة الأتوبيس الترددي BRT  على توفير حافلات ذات سعة كبيرة تسير في مسارات مخصصة، بالإضافة إلى قابلية الأتوبيسات الترددية لزيادة عدد العربات الخاصة بها من خلال تخصيص عدد من المحطات عند التقاطعات الرئيسة على الطريق الدائري.

المزايا التي يحققها الأتوبيس الترددي BRT 

يحقق الأتوبيس الترددي العديد من المزايا، أهمها: 

- أكثر أمانا من الوسائل النقل الجماعية الاخرى

- وسيلة نقل حضارية غير ملوثة للبيئة

- أكثر استيعابا لأعداد المواطنين

- وجود منظومة مراقبة داخلية بالكاميرات

- عدم الوقوف في غير المحطات المخصصة له

- الحفاظ على الحركة المرورية أعلى الطريق الدائري

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية للطرق والكباري الفريق كامل الوزير الفريق كامل الوزير وزير الفريق كامل الوزير وزير النقل الهيئة القومية الأتوبيس الترددي

مواد متعلقة

نيابة الحدائق تستمع لأقوال سائق اعتدى عليه زميله بحدائق القبة

لتعزيز السلوكيات الإيجابية والحد من المشكلات الطلابية.. وزير التعليم يصدر قرارًا بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.. وهذه مخالفات الطلاب وعقوباتها

وزير التعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي

وزارة النقل تنفي تحديد سعر تذكرة الأتوبيس الترددي بـ 16 جنيهًا لـ 14 محطة

وزير الإنتاج الحربي: مستمرون في الجولات التفقدية لمتابعة سير العمل على أرض الواقع

محافظ الجيزة يتابع انتظام أعمال التطوير بمحيط المتحف المصرى الكبير (صور)

القائمة الكاملة للأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثانية

نتائج تنسيق المرحلة الأولى 2024 / 2025 في جميع الجامعات الحكومية

الأكثر قراءة

أين مكان بشار الأسد؟ وزير الخارجية العراقي يجيب

لحظة اقتحام سجن "صيدنايا" بريف دمشق وإطلاق سراح السجناء (فيديو)

رئيس الحكومة السورية: سأكون في مجلس الوزراء صباحا ومستعد للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب (فيديو)

"رويترز": قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط نظام الحكم

المعارضة السورية المسلحة تزعم سقوط ‎بشار الأسد

مسئولان سوريان: بشار الأسد غادر دمشق، والفصائل المسلحة تسيطر على مبنى الإذاعة والتلفزيون

بدرية طلبة تعلن موعد ومكان صلاة الجنازة في وفاة زوجها مصطفى سالم

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

اكتشاف ظاهرة غامضة في قاع البحر الميت تنذر بانهيارات أرضية وشيكة (فيديو)

قطة تلجأ بمفردها لمستشفى بعد تعرضها لحادث في تركيا

خبيرعسكري يكشف سبب السحابة الأيونية فوق موقع استهدفته روسيا بصاروخ أوريشنيك

ضبط إبل خضعت لعمليات تجميل للمنافسة بمسابقة مليونية بالسعودية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 07- 12- 2024

سعر السكر اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 7-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

حلم الألقاب مع المنتخب والعودة للدوري المصري.. 7 تصريحات قوية لمحمد صلاح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 8 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 8 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 8 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية