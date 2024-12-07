السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري السعودي، فيرمينيو يقود أهلي جدة للفوز على التعاون 4-2 (صور)

فريق الأهلي السعودي،
فريق الأهلي السعودي، فيتو

الدوري السعودي، حقق فريق أهلي جدة السعودي ريمونتادا مثيرة أمام مضيفه التعاون، وحول تأخره بهدفين لهدف في الشوط الأول، إلى الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الملك عبدالله ببريدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي “دوري روشن للمحترفين”.

سجل الهدف الأول للتعاون اللاعب جواو بيدرو في الدقيقة 22، بينما عزز موسى بارو التقدم بهدف ثان لأصحاب الأرض في الدقيقة 23.

فيما سجل اللاعب روجر إبانيز هدف أهلي جدة في الدقيقة 11+ 45، لينتهي الشوط الأول 2-1 لصالح التعاون، قبل أن يدرك فراس البريكان هدف التعادل لصالح للأهلي في الدقيقة 52.

وأضاف البرازيلي روبرتو فيرمينيو هدفي التقدم لأهلي جدد في الدقيقتين 63 و73 من عمر اللقاء.

 

تشكيل التعاون أمام أهلي جدة

وبدأ فريق التعاون مباراته أمام أهلي جدة بتشكيل مكون من:

مايلسون دوس سانتوس - أندري جيروتو - عوني السلولي - فهد محمد الجميعة - فلافيو دا سيلفا - أشرف المهديوي - وليد عبد الوهاب - رينيه ريفاس - سلطان مندش - موسى بارو - جواو بيدرو.

 

تشكيل الأهلي أمام التعاون

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للراقي، تشكيل أهلي جدة ضد التعاون مساء اليوم السبت، في إطار منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2024-25.

ويستضيف ملعب «الملك عبدالله ببريدة»، مباراة التعاون ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مباريات الدوري السعودي اليوم السبت.

رياض محرز يقود تشكيل الأهلي ضد التعاون في الدوري السعودي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي- روجر إيبانيز- ميريح ديميرال- سعد بالعبيد.

وسط الميدان: ألكساندر- زياد الجهني- رياض محرز.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي بعد المباراة

بهذه النتيجة رفع أهلي جدة رصيده إلى 23 نقطة ارتقى بها إلى المركز الخامس، فيما تجمد رصيد التعاون عند 18 نقطة في المركز التاسع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي أهلي جدة السعودي التعاون ملعب الملك عبدالله ببريدة دوري روشن جواو بيدرو موسى بارو روبرتو فيرمينيو

مواد متعلقة

الدوري السعودي، التعاون يتقدم 2-1 على أهلي جدة في الشوط الأول

ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد كلاسيكو الاتحاد والنصر

القفاز الأفضل في العالم، أهلي جدة يعلق على تصدى ميندي لمهاجم الوحدة (فيديو)

فيرمينو يغيب عن الأهلي أمام الوحدة بالدوري السعودي

الأكثر قراءة

جمعت 200 مليون جنيه، القبض على مستريحة طنطا بعد هروبها لدبي

هيئة التأمين الاجتماعي توضح تفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاشات

خبير عسكري: دخل الجولاني الشهري 21 مليون دولار، وهذا مصير بشار الأسد

بلومبرج: الأسد يقترح سن دستور جديد وإجراء محادثات مع المعارضة

هل توقف السعودية تأشيرات الزيارة للمصريين قبل رمضان؟غرفة السياحة ترد (فيديو)

"دفاع البرلمان" تكشف عن مقترح لاستبدال خاتم شعار الجمهورية بآخر إلكتروني

هل يشهد سعر الدولار ارتفاعات جديدة الفترة القادمة؟ خبيرة مصرفية توضح

بسمة وهبة في بث مباشر: عمر زهران مات من جواه، ومش عارفة أنام بسبب الظلم

منوعات

المزيد

قطة تلجأ بمفردها لمستشفى بعد تعرضها لحادث في تركيا

خبيرعسكري يكشف سبب السحابة الأيونية فوق موقع استهدفته روسيا بصاروخ أوريشنيك

ضبط إبل خضعت لعمليات تجميل للمنافسة بمسابقة مليونية بالسعودية

الدومينيكان تعلن ضبط أكبر محاولة لتهريب المخدرات في تاريخها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 07- 12- 2024

سعر السكر اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 7-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

حلم الألقاب مع المنتخب والعودة للدوري المصري.. 7 تصريحات قوية لمحمد صلاح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المدرس في المنام وعلاقته بتولي منصب كبير قريبا

ما مفهوم قيم الأخلاق ومكانتها في الإسلام؟

أسماء سورة البلد وأسباب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية