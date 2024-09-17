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سياسة

وائل الفشني يحيي احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي

وائل الفشني على مسرح
وائل الفشني على مسرح نقابة الصحفيين، فيتو

أحيا الفنان وائل الفشني، احتفالية نقابة الصحفيين، بمناسبة المولد النبوي الشريف، تحت عنوان "الليلة المحمدية" المقام على مسرح النقابة، مساء اليوم الثلاثاء.

 

الفشني يحيى الاحتفال بالمولد النبوي بنقابة الصحفيين 

ومن المقرر أن  ينشد "الفشني" عددا من القصائد، والابتهالات والأناشيد الدينية في حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بالإضافة إلى عدد من أغنياته الشهيرة، حيث سيقدم خلال الحفل "أشتاق يا الله، عيني لغير جمالكم، قمرًا، أكاد من فرط الجمال، أدعوك في وحدتي، صلوا على حضرته، صلينا على مين، الحشاشين، سافر حبيبي، وكنت فين يا وعد، بيت الرفاعي، مالي سواك، حلم يوم بالنبي".

الدور الثقافي لنقابة الصحفيين 

تأتي احتفالية نقابة الصحفيين في إطار استعادة دور النقابة الثقافي والفني، وإحياءً لذكرى مولد سيد الخلق الرسول محمد - عليه الصلاة والسلام -،باعتباره أحد مظاهر التعظيم والاحتفاء والفرح بالحبيب المصطفى - صلى الله عليه  وسلم -.

ووجه مجلس نقابة الصحفيين التهنئة لجميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ويدعو المجلس الزملاء وأسرهم لحضور الاحتفال.

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وائل الفشني يحيي احتفالية المولد النبوي بنقابة الصحفيين الفنان وائل الفشني نقابة الصحفيين

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