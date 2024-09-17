الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الصحفيون يتفاعلون مع ابتهال " مولاي" بصوت وائل الفشني

وائل الفشني على مسرح
وائل الفشني على مسرح نقابة الصحفيين، فيتو

تفاعل الصحفيون الحاضرون لاحتفالية النقابة بالمولد النبوي تحت عنوان “الليلة  المحمدية” مع  ابتهال  مولاي التي شدا بها الفنان وائل الفشني مساء اليوم الثلاثاء على مسرح نقابة الصحفيين.

وائل الفشني يحيي احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي 

وغنى الفشني، الذي أحيا احتفالية نقابة الصحفيين، بالمولد النبوي الشريف، باقة من أفضل أغانية وعددًا من  الابتهالات الأناشيد الدينية منها"في حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بالإضافة إلى عدد من أغنياته الشهيرة، حيث سيقدم خلال الحفل "أشتاق يا الله، عيني لغير جمالكم، قمر، أكاد من فرط الجمال، أدعوك في وحدتي، صلوا على حضرته، صلينا على مين، الحشاشين، سافر حبيبي، وكنت فين يا وعد، بيت الرفاعي، مالي سواك، حلم يوم بالنبي".

الدور الثقافي لنقابة الصحفيين 

تأتي احتفالية نقابة الصحفيين في إطار استعادة دور النقابة الثقافي والفني، وإحياءً لذكرى مولد سيد الخلق الرسول محمد - عليه الصلاة والسلام -،باعتباره أحد مظاهر التعظيم والاحتفاء والفرح بالحبيب المصطفى - صلى الله عليه  وسلم -.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وائل الفشني يحيي احتفالية المولد النبوي بنقابة الصحفيين احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي الصحفيين

الأكثر قراءة

رئيس "إسكان النواب" يكشف القيمة المالية لصفقة رأس بناس (فيديو)

مدرب كرة قدم عربي الجنسية يتهم زوجته بالخيانة، ومباحث أكتوبر تحقق في البلاغ

السعودية تمنع زواج مواطنيها من إحدى الدول العربية وتضع شرطا

شقيق زوجة ضحية أحمد فتوح يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات التصالح (فيديو)

سعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

خريف 2024، منخفض جوي شديد البرودة وعواصف رعدية

وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

لاعب الزمالك يقترب من الانضمام إلى صفوف المصري البورسعيدي

منوعات

المزيد

قتله ودفنه وصب عليه الأسمنت، جريمة مقتل أب على يد نجله تهز الأردن

أسعار مستلزمات المدارس، الزمزمية بـ 270 جنيها بالنزهة الجديدة "صور"

مصرع 4 أشخاص وإصابة 40 جراء حرائق الغابات في البرتغال

أسعار الأدوات المدرسية،٩٠ جنيها لعلبة الأقلام الجاف و25 للألوان المائية "فيديو وصور"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 عالميا

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع لـ 90 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

يظهر فى مصر، خسوف القمر الجزئى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

الملعونون بنصوص القرآن الكريم.. وخطورة اللعن اعرفها

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقتها بالاستقرار والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية