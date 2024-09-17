الصحفيون يتفاعلون مع ابتهال " مولاي" بصوت وائل الفشني

تفاعل الصحفيون الحاضرون لاحتفالية النقابة بالمولد النبوي تحت عنوان “الليلة المحمدية” مع ابتهال مولاي التي شدا بها الفنان وائل الفشني مساء اليوم الثلاثاء على مسرح نقابة الصحفيين.

وائل الفشني يحيي احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي

وغنى الفشني، الذي أحيا احتفالية نقابة الصحفيين، بالمولد النبوي الشريف، باقة من أفضل أغانية وعددًا من الابتهالات الأناشيد الدينية منها"في حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بالإضافة إلى عدد من أغنياته الشهيرة، حيث سيقدم خلال الحفل "أشتاق يا الله، عيني لغير جمالكم، قمر، أكاد من فرط الجمال، أدعوك في وحدتي، صلوا على حضرته، صلينا على مين، الحشاشين، سافر حبيبي، وكنت فين يا وعد، بيت الرفاعي، مالي سواك، حلم يوم بالنبي".

الدور الثقافي لنقابة الصحفيين

تأتي احتفالية نقابة الصحفيين في إطار استعادة دور النقابة الثقافي والفني، وإحياءً لذكرى مولد سيد الخلق الرسول محمد - عليه الصلاة والسلام -،باعتباره أحد مظاهر التعظيم والاحتفاء والفرح بالحبيب المصطفى - صلى الله عليه وسلم -.