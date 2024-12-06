وزارة العمل تحذر من التعامل مع شركات إلحاق العمالة بالخارج قبل التأكد من التراخيص

قالت وزارة العمل اليوم الجمعة إنها لاحظت خلال الفترة الأخيرة عدم التزام بعض شركات إلحاق العمالة بالقانون، مما عرضها لسحب التراخيص، بعد أن ثبت تقاضيها مبالغ مالية خارج النسبة المقررة في القانون، وكذلك عدم إمساك دفاتر لتسجيل العمالة، وأيضًا تحرير عقود للمواطنين بمبالغ مالية، وعند وصول العامل مكان تنفيذ العقد، يتضح مخالفة العقد لما هو منصوص عليه.

العمل تطالب جميع الشركات بضرورة الالتزام بالنشاط المقرر لها طبقا للترخيص

وأهابت وزارة العمل بجميع الشركات ضرورة الالتزام بالنشاط المقرر لها طبقا للترخيص الحاصلة عليه من الوزارة، حتى لا تتعرض لسحب الترخيص، والتأثير على سمعة العامل المصري في الخارج.

العمل تحذر المواطنين الراغبين في العمل بالخارج من النصب

كما أهابت الوزارة بالمواطنين بعدم التعامل إلا مع الشركات الحاصلة على ترخيص من وزارة العمل، وعدم التعامل مع الشركات الوهمية، والرجوع الي مكتب تراخيص الشركات بالوزارة والمديريات بكافة المحافظات، للتأكد من حصول هذه الشركات علي الترخيص، وكذلك توثيق العقد قبل السفر للخارج للعمل، للحفاظ علي الحقوق،وكذلك الحصول على الفحص المهني للمهن التي تتطلب ذلك.

وقالت وزارة العمل إنها تعمل على تسهيل حصول العمالة المصرية على أي خدمات لها بالمجان، وسوف يتم تنظيم متابعات ومراجعات مع الشركات التي تعمل في هذا المجال، والتعاون، للحفاظ علي حقوق المواطنين، للتأكد من مراعاتها لأحكام قانون العمل.

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