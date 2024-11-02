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رياضة

التعاون يتعادل مع الخلود 1/1 في الدوري السعودي

التعاون، فيتو
التعاون، فيتو

الدوري السعودي، تعادل فريق الخلود مع مضيفه التعاون بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

أحرز ماوليدا الهدف الأول في المباراة لصالح نادي الخلود في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، فيما تعادل المتألق الجامبي موسى بارو النتيجة لنادي التعاون في الدقيقة 32.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي التعاون إلى النقطة 12 في المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري السعودي، بينما جاء الخلود في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.

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التعاون الخلود الدوري السعودي دوري روشن السعودي للمحترفين

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