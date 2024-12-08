أسعار الذهب اليوم الأحد 8 -12-2024

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد، وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4217 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3690 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3162 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب 29520 جنيهًا.



أسعار الذهب العالمية اليوم في البورصة

تكبدت أسعار الذهب خسائر خلال الأسبوع الماضي بنحو 0.4 بالمئة، مسجلة بذلك تراجعًا للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك وسط مجموعة من العوامل التي أثرت على أداء المعدن الأصفر.

ورغم ارتفاع أسعار المعدن الثمين في تعاملات امس الجمعة، بعد أن أشار تقرير الوظائف الأمريكية لشهر نوفمبر إلى استمرار تحسن سوق العمل تدريجيًا، مما يفسح المجال أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بشكل طفيف بـ 0.2 بالمئة إلى 2636 دولار للأونصة، بحلول الساعة 1841 بتوقيت جرينتش، بينما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2659.60 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 31 دولار للأونصة لكنها سجلت مكاسب أسبوعية. وتراجع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 925.78 دولار، وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 957.83 دولار، وتكبد كلا المعدنين خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

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