الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يخطط للسيطرة على غزة والضفة الغربية

نتنياهو رئيس حكومة
نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

قال سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إنه لا يوجد أي صيغة مقبولة دوليًّا أو في الداخل الإسرائيلي لبقاء إسرائيل بحكم عسكري في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يرتبط بأسباب مركزية.

 

هدف نتنياهو

وأضاف «دياب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ملف اليوم» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامي كمال ماضي، أن الهدف الأول والأساسي  لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو له علاقة بالداخل الإسرائيلي وينقسم إلى شقين.

صفقة تبادل الأسرى

ولفت إلى أن أحد هاتين الشقين تتمثل في مواصلة تماسك الائتلاف الحاكم لاسيما من قبل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إذ أنه في حال موافقة نتنياهو على صفقة تبادل الأسرى دون وضع نقاط إضافية يعطي بها أملا لليمين المتطرف والاستيطان لن تبقى مثل هذه الحكومة.

 

القضاء الإسرائيلي يقرر مثول نتنياهو أمام المحكمة 3 مرات أسبوعيا 

محلل سياسي: مفاوضات غزة تقتصر على تبادل الأسرى ولا تناقش إيقاف الحرب

وتابع: «نتنياهو لا يريد رؤية حماس في غزة، ولا يريد السلطة الفلسطينية أو كيان فلسطيني من الممكن أن يعبر في المستقبل عن حل القضية الفلسطينية ووحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، لذا فإن نتنياهو يذهب إلى السيطرة الأمنية وطرح كل الأوراق الموجودة بهذا الخصوص لهدف إسرائيلي داخلي».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي السلطة الفلسطينية الضفة الغربية بتسلئيل سموتريش بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة

مواد متعلقة

محلل سياسي: مفاوضات غزة تقتصر على تبادل الأسرى ولا تناقش إيقاف الحرب

القضاء الإسرائيلي يقرر مثول نتنياهو أمام المحكمة 3 مرات أسبوعيا 

فلسطين ترحب بتقرير لـ العفو الدولية يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

حماس: نتنياهو مسؤول مباشر عن مقتل عشرات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة

الأكثر قراءة

تصريح صادم لـ ميسي عن مواجهته الأولى أمام الأهلي

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي الجديدة وموعد التطبيق

ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن، شركات المحمول تحسم الجدل

زيادة جديدة في أسعار بيبسي بلاستيك، وهذه قيمة الزيادة والتطبيق خلال ساعات

خبير يكشف أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار بالبنوك، وحقيقة وجود تعويم الفترة المقبلة

أسعار كروت شحن "الفكة" بعد تعديل فئاتها وموعد التطبيق

حقيقة بدء تطبيق زيادة أسعار خدمات الاتصالات وكروت الشحن

ليفربول يغرد منفردا، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 14

منوعات

المزيد

حصان السبب، إيقاف فارسة بريطانية لمدة عام (فيديو)

الأمير هاري يعلق ساخرا على شائعات طلاقه من ميجان

طيار يترك مفاجأة رومانسية على جهاز تعقب الرحلات الجوية لحبيبته

ألواح طينية تكشف لغز انهيار أقدم الحكومات المركزية في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 05- 12- 2024 في الأسواق

سعر النحاس اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق

سعر السكر في السوق اليوم الخميس

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مواعيد تقييم الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الابتدائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 6 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 6 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية لبن الإبل في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث كبير

المزيد
الجريدة الرسمية