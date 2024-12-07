السبت 07 ديسمبر 2024
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محافظات

وصلوا للمستشفي في حالة حرجة، تفاصيل مصرع 4 طلاب إثر حادث تصادم بالشرقية

حوادث الطرق بالشرقية،فيتو
حوادث الطرق بالشرقية،فيتو

شهدت محافظة الشرقية اليوم حادثا مروعا أسفر عن مصرع 4 طلاب جراء وقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق “الوصلة- كفر دبوس” بدائرة مركز شرطة ههيا، وجري نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى ههيا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع 4 أشخاص بحادث تصادم في الشرقية (صور)

 وفاة 4 طلاب في حادث الشرقية اليوم

الحادث الأليم الذي راح ضحيته الطلاب تسبب في حالة من الحزن بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا صور المتوفين، وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الدعاء للمتوفين بالرحمة والمغفرة والدعاء للمصابين بالصبر والسلوان.

تجمع الأهالي أمام منازل المتوفين استعدادا لدفنهم

وفي مشهد حزين تجمع عشرات المواطنين أمام منازل المتوفين فور وقوع حادث الشرقية اليوم ووقفوا في انتظار وصول الجثامين لتشييعهم لمثواهم الأخير بمقابر أسرهم في مركز ههيا.

وأكد أحد الأهالي لفيتو، أن الطلاب الأربعة وصلوا إلي المستشفي في حالة حرجة جدا، وفشلت محاولات الأطباء لإنقاذهم حيث كانوا في طريقهم إلي أهاليهم.

وفاة 4 شباب في حادث مروري مروع في ههيا

تلقت غرفة عمليات النجدة بالشرقية اخطارا من مستشفى ههيا المركزي بشأن وقوع حادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين، بطريق “الوصلة- كفر دبوس” بدائرة مركز ههيا ونتج عن الحادث وفاة 4 أشخاص وهم كل من:-"يوسف.ع.ع" 18 سنة و"سعيد.م. س"17 سنة و"محمد. م" 17 سنة و"مصطفى. ش"16 سنة جميعهم طلاب ثانوى ومقيمون بنطاق مركز ههيا.

وعلى الفور جري الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث والتحفظ على المتوفين بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي كلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة حول الحادث وصرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الإجراءات اللازمة.

حوادث الطرق.. أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو  حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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وفاة 4 طلاب في حادث مروري بالشرقية إحصائيات مركز حوادث المرور أخبار حوادث الطرق أخبار حوادث المحافظات

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