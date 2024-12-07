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رياضة

جوارديولا: مانشستر سيتي لديه مشاكل عديدة ولا نستطيع الحديث عن سباق اللقب

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

علق بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على تعادل فريقه أمام كريستال بالاس، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "لقد حصلنا على نقطة، لقد قاتلنا بشكل لا يُصدق، عدنا مرتين، إنه موسم للمعاناة نواجه مشاكل كبيرة حاليا".

وأضاف: "لا يمكننا التحدث عن سباق اللقب عندما نخسر أربع مباريات متتالية ونتعادل، سنحاول استعادة اللاعبين، سنرى في الشهر الأخير من العام، يتعين علينا خوض المزيد من المباريات لنكون متسقين، إنه أمر صعب في الوضع الذي نحن فيه، أنا سعيد حقًا باللاعبين، لقد قاتلوا وفعلوا كل شيء".

وقال جوارديولا: "فخور بالفريق، أحببت كل شيء في الفريق وكيف قاتلوا، لدينا مشاكل كثيرة مع الفريق الحالي، ورغم ذلك قاتلنا بشكل لا يصدق، عدنا في النتيجة مرتين في ملعب صعب، عانينا في البداية، قدمنا كل ما لدينا وحصلنا على نقطة".

 

مانشستر سيتي يكتفي بالتعادل مع كريستال بالاس

وتعادل فريق مانشستر سيتي مع نظيره كريستال بالاس، بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

افتتح كريستال بالاس التسجيل عن طريق دانييل مونوز ميجيا في الدقيقة 4، فيما تعادل لـ السيتي إيرلينج هالاند في الدقيقة 31، وعاد كريستال بالاس وتقدم مجددا عن طريق ماكينك لاكرويكس في الدقيقة 57، فيما تعادل لويس للسيتي في الدقيقة 68.

تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس 

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

الدفاع: ريكو لويس – روبن دياز – يوشكو جفارديول - كايل ووكر

الوسط: إلكاي جوندوجان – كيفين دي بروين – برناردو سيلفا

الهجوم: سافينيو – إرلينج هالاند – ماتياس نونيز.

تشكيل كريستال بالاس أمام مانشستر سيتي 

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وكان بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي اعلن غياب الرباعي فيل فودين، جون ستونز، ناثان آكي وماتيو كوفاسيتش، عن لقاء كريستال بالاس.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، فيما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ16 برصيد 13 نقطة.

 

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