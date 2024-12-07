الدوري السعودي، التعاون يتقدم 2-1 على أهلي جدة في الشوط الأول

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة فريق التعاون أمام نظيره أهلي جدة، بتقدم الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب الملك عبدالله ببريدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي “دوري روشن للمحترفين”.

سجل الهدف الأول للتعاون اللاعب جواو بيدرو في الدقيقة 22، بينما عزز موسى بارو بهدف ثان لأصحاب الأرض في الدقيقة 23.

فيما سجل اللاعب روجر إبانيز هدف أهلي جدة في الدقيقة 11+ 45، لينتهي الشوط الأول 2-1 لصالح التعاون.

تشكيل التعاون أمام أهلي جدة

وبدأ فريق التعاون مباراته أمام أهلي جدة بتشكيل مكون من:

مايلسون دوس سانتوس - أندري جيروتو - عوني السلولي - فهد محمد الجميعة - فلافيو دا سيلفا - أشرف المهديوي - وليد عبد الوهاب - رينيه ريفاس - سلطان مندش - موسى بارو - جواو بيدرو.

الأهلي السعودي، فيتو

تشكيل الأهلي أمام التعاون

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للراقي، تشكيل أهلي جدة ضد التعاون مساء اليوم السبت، في إطار منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2024-25.

ويستضيف ملعب «الملك عبدالله ببريدة»، مباراة التعاون ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مباريات الدوري السعودي اليوم السبت.

رياض محرز يقود تشكيل الأهلي ضد التعاون في الدوري السعودي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي- روجر إيبانيز- ميريح ديميرال- سعد بالعبيد.

وسط الميدان: ألكساندر- زياد الجهني- رياض محرز.

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