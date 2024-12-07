الأحد 08 ديسمبر 2024
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اقتصاد

تباين أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو

تباين أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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اسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 21153.8 جنيه للطن، بارتفاع 1154 جنيهًا عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

 فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 14 ألف جنيه و25 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 9441 جنيهًا للطن، بانخفاض 1895 جنيها عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 4700 جنيه و20 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

انخفاض أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 14733.3 جنيه، بانخفاض 2267 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

 أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار سلفات النشادر 20.6% في الأسواق من 10200 جنيه إلى 18 ألف جنيه للطن.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

ارتفاع أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 22153.8 جنيه للطن، بارتفاع 1154 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 15 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

انخفاض أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط  سعر يوريا 46.5% عادي نحو 10776 جنيهًا للطن، بانخفاض 2424 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 4800 جنيه و20 ألف جنيه.

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