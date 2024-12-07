التصريح بدفن جثث 4 طلاب لقوا مصرعهم في حادث تصادم بالشرقية

لقى 4 طلاب مصرعهم إثر حادث تصادم بمحافظة الشرقية، ونقل مرفق الإسعاف الضحايا إلى المشرحة.

وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثامين، وطلب تحريات المباحث وإعداد التقرير الطبى لبيان أسباب الوفاة.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الشرقية بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود وفيات بنطاق مركز شرطة ههيا.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين، وأسفر الحادث عن مصرع 4 طلاب، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة ههيا.

وضمت القائمة: يوسف عصام 18 سنة طالب، وسعيد محمد17 سنة طالب، ومحمد مروان 17 سنة طالب، ومصطفى شريف 15 سنة طالب.

ونقلت سيارات الإسعاف الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم، ورفع آثار الحادث.

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