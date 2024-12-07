السبت 07 ديسمبر 2024
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حوادث

إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى

إصابة 5 أشخاص فى
إصابة 5 أشخاص فى إنقلاب سيارة ميكروباص

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم السبت، على الطريق الصحراوي الشرقي، ونقل مرفق الاسعاف المصابين إلى المستشفى.

انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن المنيا بلاغًا بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي .

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وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف الى مكان البلاغ، وتبين بالفحص  نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر ما أدى إلى انقلاب السيارة.

أصيب في  الحادث كل من مديحة محمد مصطفي، 27 سنة، وعلي حسب الله على، 72 سنة، وماريا عبداللطيف إحسان، 70 سنة، وسيد احمد سيد، 19 سنة، ورمضان إحسان سيد، 23 سنة، مقيمين جميعا بمحافظة أسيوط، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، ورفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة.

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