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رياضة

محمد صلاح يطارد هالاند، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ14

محمد صلاح وهالاند
محمد صلاح وهالاند

 ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتواجد محمد صلاح نجم ليفربول بالوصافة خلف مع هالاند مهاجم مانشستر سيتي في سباق ترتيب هدافي البريميرليج قبل الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.

 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 14

1- إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 12 هدف ا
2- محمد صلاح ليفربول 11 هدفا 
3- كريس وود نوتينغهام فورست 9 أهداف
4- كول بالمر تشيلسي 8 أهداف
4- نيكولاس جاكسون تشيلسي 8 أهداف
4- بريان مبيومو برينتفورد 8 أهداف
5- ماثيوس كونها وولفرهامبتون 7 أهداف
5- يوان ويسا برينتفورد 7 أهداف
6- يورجن ستراند لارسن وولفرهامبتون 6 أهداف
6- داني ويلبيك برايتون 6 أهداف
6- ليام ديلاب إبسويتش تاون 6 أهداف
6- أولي واتكينز أستون فيلا 6 أهداف
6- بيرنان جونسون توتنهام هوتسبير 6 أهداف

وعلى صعيد متصل  تتصدر مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد، أبرز مواجهات الجولة الرابعة عشر  المقرر إقامتها على استاد الإمارات معقل الجانرز.

ويحل ليفربول ضيفا على نيوكاسل، ويستضيف مانشستر سيتي نظيره نوتنجهام فورست.

وتنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الانجليزي بمواجهتين فيما تختتم الجولة يوم الخميس بمباراة توتنهام ضد بورنموث. 

وجاءت مواعيد الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي: 

 

مواعيد الجولة الـ 14 في الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون ضد كريستال بالاس - الثلاثاء 3 ديسمبر، في تمام التاسعة والنصف مساءً.

ليستر سيتي ضد وست هام يونايتد - الثلاثاء 3 ديسمبر، في تمام العاشرة والربع مساءً.

ساوثهامبتون ضد تشيلسي - الأربعاء 4 ديسمبر، في تمام التاسعة والنصف مساءً.

مانشستر سيتي ضد نوتنجهام - الأربعاء 4 ديسمبر، في تمام التاسعة والنصف مساءً.

نيوكاسل ضد ليفربول - الأربعاء 4 ديسمبر، في تمام التاسعة والنصف مساءً.

إيفرتون ضد وولفرهامبتون - الأربعاء 4 ديسمبر، في تمام التاسعة والنصف مساءً.

أرسنال ضد مانشستر يونايتد - الأربعاء 4 ديسمبر، في تمام العاشرة والربع مساءً.

أستون فيلا ضد برينتفورد - الأربعاء 4 ديسمبر، في تمام العاشرة والربع مساءً.

فولهام ضد برايتون - الخميس 5 ديسمبر، في تمام التاسعة والنصف مساءً.

بورنموث ضد توتنهام - الخميس 5 ديسمبر، في تمام العاشرة والربع مساءً.

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محمد صلاح هالاند هدافي الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر سيتي ترتيب هدافي البريميرليج

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