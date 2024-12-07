العثور على جثمان شاب غرق بجوار مسجد السيدة رقية بالغربية (صور)

عثر أهالي منطقة مسجد السيدة رقية في مدينة المحلة الكبرى بـ محافظة الغربية على جثمان شاب غريق أمام المسجد أثناء قيامه بالاستحمام مع أصدقائه.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية بلاغ من أحد المواطنين بعد رؤيته للجثمان الذي كان ملقى بالقرب من إحدى الترع المجاورة للمسجد.

انتقلت قوة من الشرطة وقوات الإنقاذ النهري بـ محافظة الغربية إلى موقع الحادث، حيث تم التأكد من وفاة الشاب غرقًا، أثناء الإستحمام وتم انتشال الجثمان.

وأكدت التحقيقات الأولية بـ محافظة الغربية أن الشاب لم يكن من سكان المنطقة، وتم التعرف عليه من خلال أوراقه الثبوتية التي كانت بحوزته ويُعتقد أنه تعرض لحادث غرق قبل العثور عليه في تلك المنطقة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى العام تحت إشراف النيابة العامة، التي بدأت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث كما تم استدعاء الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة.

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