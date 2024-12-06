روسيا تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكوكايين إلى أوروبا

ألقى الأمن الفدرالي الروسي القبض على اثنين من متزعمي عصابة "كارتل كالي" الكولومبية في مقاطعة موسكو، خططا لتهريب 570 كيلوجرام من الكوكايين إلى الاتحاد الأوروبي عبر موانئ غربي روسيا.

إحباط محاولة تهريب كوكايين في روسيا

وجاء في بيان الأمن الفدرالي الروسي اليوم الجمعة: "رصدنا وصول شاحنة مفككة قادمة من بيرو وتبين أن مواطنين كولومبيين قدما إلى روسيا بزعم العمل في صيانة وتجميع السيارات، فيما هما من عناصر عصابة إجرامية أرادا إزالة قوالب الكوكايين من الشاحنة المفككة، ونقلها إلى حاوية شحن متجة إلى الاتحاد الأوروبي".

نقل المخدرات إلى أوروبا عبر روسيا

يشار إلى أن عملية متعددة المراحل لمكافحة تهريب الكوكايين عبر روسيا بدأت منذ عدة سنوات، بعد كشف خطط عصابة إجرامية في أمريكا الجنوبية لتغيير طرق إمداد أوروبا بالمخدرات عبر روسيا.

ولفت الأمن الفدرالي إلى أن هذه هي الشحنة الخامسة من الكوكايين من أمريكا اللاتينية التي تضبطها السلطات الروسية هذا العام، قبل نقلها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

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