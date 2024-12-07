الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يتقدم على ساوثهامبتون 1-0 في الشوط الأول

تقدم فريق أستون فيلا على ضيفه ساوثهامتون بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف أستون فيلا عن طريق جون دوران في الدقيقة 24.

تشكيل أستون فيلا أمام ساوثهامبتون

تشكيل ساوثهامبتون أمام أستون فيلا

تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون بسبب سوء الأحوال الجوية

وفي نفس الجولة قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان من المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الـ2:30 بتوقيت القاهرة اليوم السبت، على ملعب “جوديسون بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

أستون فيلا يضرب برينتفورد بثلاثية في الدوري الإنجليزي

وكان فريق أستون فيلا حقق الفوز في الجولة الماضية على نظيره برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فيلا بارك، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثلاثية أستون فيلا في مرمى برينتفورد كل من مورجان روجرز في الدقيقة 21 وأولي واتكينز في الدقيقة 27 وماتي كاش في الدقيقة 34.

أما هدف برينتفورد الوحيد فسجله اللاعب ميكيل دامسجارد في الدقيقة 55.

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