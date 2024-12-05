أستون فيلا يضرب برينتفورد بثلاثية في الدوري الإانجليزي

الدوري الانجليزي، حقق فريق أستون فيلا فوزا مستحقا أمام ضيفه برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فيلا بارك، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري الانجليزي الممتاز

سجل ثلاثية أستون فيلا في مرمى برينتفورد كل من مورجان روجرز في الدقيقة 21 وأولي واتكينز في الدقيقة 27 وماتي كاش في الدقيقة 34

أما هدف برينتفورد الوحيد فسجله اللاعب ميكيل دامسجارد في الدقيقة 55



تشكيل أستون فيلا أمام برينتفورد

وكان أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي، أعلن عن التشكيل الرسمي للفيلانز لمواجهة ضيفه برينتفورد على ملعب فيلا بارك، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل أستون فيلا على النحو التالي:

تشكيل أستون فيلا أمام برينتفورد، فيتو

تشكيل برينتفورد أمام أستون فيلا

وبدأ فريق برينتفورد مباراته أمام أستون فيلا بتشكيل مكون من:

تشكيل برينتفورد أمام أستون فيلا، فيتو

ترتيب أستون فيلا وبرينتفورد بعد المباراة

بهذه النتيجة رفع أستون فيلا رصيده إلى 22 نقطة إرتقى بها إلى المركز السابع، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 20 نقطة تراجع بها للمركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما خاض كل منهما 14 مباراة في الدوري الانجليزي

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