حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالعمرانية (صور)

نفذ حي العمرانية حملة مكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتشوه المظهر العام بشارع استديو الأهرام والمخزن، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد جلال الطنطاوي، رئيس الحي، ونائبه محمد سعيد.

رفع جميع الإشغالات المخالفة للقانون وإيداع المضبوطات بمخازن الحي

وشهدت الحملة نجاحًا كبيرًا، حيث تم رفع جميع الإشغالات المخالفة للقانون وإيداع المضبوطات بمخازن الحي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد اللواء أحمد جلال الطنطاوي على استمرار هذه الحملات بشكل دوري، مشددًا على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية للحفاظ على المظهر الحضاري للحي، كما وجه الشكر لكافة العاملين الذين ساهموا في نجاح هذه الحملة.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الحملة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الحركة المرورية، وتعزيز الشعور بالأمان والانتماء لدى سكان الحي.

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