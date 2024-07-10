يا حمزة الروح انفطر القلب شوقا لك، برسالة مبكية وائل الدحدوح يتذكر ميلاد نجله الأكبر

وائل الدحدوح، وجه الإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح رسالة مؤثرة ومحزنة لروح نجله الأكبر الراحل حمزة، في ذكرى ميلاده الـ28 الذي يأتي ذكراه اليوم، لتفتح الذكرى جرح وائل الدحدوح الذي عبر عن اشتياقه لرؤية نجله الشهيد، الذي وُصف بأنه جبل غزة الصابر المحتسب.

برسالة مبكية وائل الدحدوح يتذكر نجله حمزة

بدأ وائل الدحدوح رسالته المحزنة لروح نجله الأكبر حمزة بكلمات "آه يا حمزة الروح.. يا بهجة القلب، يا كل شيء"، وهذه الكلمات كان يرددها عندما استشهد حمزة في يوم 7 يناير الماضي، أي بعد 3 أشهر من عملية طوفان الأقصى، حيث استهدفه طيران الاحتلال وقصف سيارته في غزة.

وائل الدحدوح وابنه الشهيد حمزة، فيتو



وقال وائل الدحدوح في رسالته المحزنة والمبكية لروح نجله الأكبر حمزة: "أهٍ يا حمزة الروح، ويا مهجة القلب، ويا كل شيء… في مثل هذا اليوم قبل ثمانية وعشرون عاما أكرمني الله بمجيئك إلى الدنيا، فكنت فرحتي، ولهفتي ولوعتي.."

وتابع وائل الدحدوح رسالته المحزنة "وقبل سبعة أشهر من عمر أبشع الحروب، قتلوا الفرحة وابقوا اللوعة.. فماذا أقول لك يا بني في يوم ميلادك، فلقد انفطر القلب شوقا لك ولهم جميعا، فنم قرير العين بجوار ربك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي"

استشهاد حمزة النجل الأكبر لوائل الدحدوح



يذكر أن حمزة، نجل وائل الدحدوح استشهد في 7 يناير الماضي، حيث استهدفت طائرات الاحتلال سيارة حمزة وزملائه، أثناء توجههم لتغطية الحرب على غزة، وفي خان يونس تم استهداف السيارة، ما أسفر عن استشهاد نجل وائل الدحدوح الأكبر حمزة وزملائه.

واستشهد حمزة، الابن الأكبر للإعلامي وائل الدحدوح، مع زميله الصحفي مصطفى ثريا في جنوب قطاع غزة، وكانت لحظة استشهادة مؤثرة حيث نعاه وائل الدحدوح، وفي اللحظة المؤثرة لوداعه، قال وائل الدحدوح إن حمزة روح الروح، ليس بعضًا منه بل كله.

لحظة استشهاد نجل وائل الدحدوح الأكبر حمزة، فيتو



وكانت آخر رسالة وجهها حمزة لوالده قبل استشهاده قال فيها: "إنك الصابر المحتسب يا أبي، فلا تيأس من الشفاء ولا تقنط من رحمة الله وكن على يقين أن الله سيجزيك خيرًا ما صبرت".