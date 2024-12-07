السبت 07 ديسمبر 2024
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حوادث

وفاة طبيبة وابنها بعد إصابتهما في حريق شقة بطنطا

حريق
حريق

 توفيت الطبيبة أسماء شوقي إبراهيم وابنها مالك محمد الحفناوي بعد إصابتهما فى حريق شقة بمدينة طنطا؛ بسبب ماس كهربائي، بينما تتلقى ابنتها العلاج بمستشفي طنطا الجامعي. 

إصابة طبيبة وابنيها في حريق شقة بطنطا

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وكانت منطقة شارع مروان الحكيم المتفرع من شارع المتوكل، قد شهدت نشوب حريق بشقة سكنية بسبب ماس كهربائي؛ مما تسبب في إصابة سيدة وابنتها وابنها.

 وتم نقلهم إلى مستشفي طنطا الجامعى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

 

وفاة طبيبة وابنها بعد إصابتهما في حريق شقة بطنطا

 البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بـمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في شقة بعقار كائن بمنطقة مروان الحكيم مما تسبب في إصابة 3 أشخاص.
 

 

على الفور، انتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارات الإسعاف وقوة من الحماية المدنية و6 سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للشقق المجاورة ونقل المصابين إلى المستشفى الجامعي بـطنطا لتلقى العلاج اللازم.
 

وتبين من الفحص، أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي بالأسلاك مما تسبب في اشتعال النيران وإصابة وصول المصابين "اسماء محمد شوقي 36 سنة الأم، وتعمل طبيبة، وابنتها ليلى محمد علي الحفناوي ثلاث سنوات، وشقيقها مالك محمد علي الحفناوي 12 سنة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق، وجار التصريح بدفن جثة الأم ونجلها.

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