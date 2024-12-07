إصابة طبيبة وابنيها في حريق شقة بطنطا

شهدت مدينة طنطا نشوب حريق بشقة سكنية بسبب ماس كهربائي، مما تسبب في إصابة طبيبة وابنها وابنتها.

وتم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في شقة بعقار كائن بمنطقة شارع مروان الحكيم المتفرع من شارع المتوكل؛ مما تسبب في إصابة 3 أشخاص.



حريق بشقة سكنية بسبب ماس كهربائي

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية رفقة سيارات الإسعاف وقوة من الحماية المدنية و6 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للشقق المجاورة.

ونقل المصابون إلى المستشفى الجامعي بطنطا لتلقى العلاج اللازم.



وتبين من الفحص أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي بالأسلاك مما تسبب في اشتعال النيران وإصابة وصول المصابين "أسماء محمد شوقي 36 سنة، الأم، وتعمل طبيبة وابنتها ليلى محمد علي الحفناوي، ثلاث سنوات، وشقيقها مالك محمد علي الحفناوي، 12 سنة، والجميع مقيمون بمدينة طنطا.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق.

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