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رياضة

مدرب بيراميدز: جئنا إلى مالي من أجل الفوز رغم الغيابات

يورتشيتش، فيتو
يورتشيتش، فيتو

قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز انه حضر إلى مالي من أجل الفوز ولا بديل غيره، لمواصلة المشوار القوي في دوري أبطال أفريقيا، والفريق جاهز تماما، ورغم غياب الشناوي وإبراهيم عادل وأوباما وإيجولا، إلا أن الفريق قادر على الفوز طمعا في التقدم خطوة أكبر في مشوار البطولة القارية الكبيرة.

تصريحات مدرب بيراميدز 

أوضح المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أنه لا يشعر بأي قلق على الفريق خاصة بعد الخسارة الأخيرة في الدوري أمام المصري البورسعيدي، خاصة مع الأداء القوي الذي يقدمه الفريق في مبارياته سواء بالدوري أو دوري الأبطال، وبالتالي فهو غير قلق على الفريق والأمور ستتحسن في المرحلة المقبلة، والفريق قادر على التطور والتقدم في جميع البطولات بقوة.

موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا بدوري الأبطال 

ويحل بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي في السادسة من مساء غدا الأحد  باستاد ٢٦ مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

 

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة دجوليبا وبيراميدز

أقيم صباح اليوم بمقر الاتحاد المالي لكرة القدم، الاجتماع الفني الخاص بمباراة دجوليبا وبيراميدز، في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي فريق نادي بيراميدز الزي الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي في المقابل فريق نادي دجوليبا اللون الأحمر الكامل، بينما سيظهر حارس المرمى باللون الأخضر في الأسود.

وتم الاتفاق على تحرك بعثة بيراميدز مبكرا من فندق إقامتها في باماكو للوصول قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة تجنبا للزحام المتوقع في الطرق المؤدية لاستاد ٢٦ مارس.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، ومحمد نجم مسئول التسويق بالنادي.

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