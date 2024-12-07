ما هي روافد الاقتصاد الأمريكي الرئيسية؟ خبير اقتصادي يجيب

قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية: إن السلاح والمخدرات يمثلان الجزء الأكبر من الاقتصاد الأمريكي، فالجرعات الزائدة القاتلة من المواد الأفيونية “المخدرات”، يُعتقد أنها تكلف الاقتصاد الأمريكي تريليون دولار كل عام مع وجود شركات مقرها الولايات المتحدة، يتم استخدامها لتبييض أموال تجارة المخدرات والأسلحة أو حتى كواجهات للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على دول مثل كوريا الشمالية وإيران.

وتابع فى تصريح لـ "فيتو" أنه مع التأكيد على أن الشركات التي تؤسس في الولايات المتحدة تتمتع بشرعية ظاهرية تتيح لها الوصول إلى النظام المالي العالمي، لكن الحقيقة المزعجة هي أن بعضًا من الشركات المتمركزة في الولايات المتحدة تم استخدامها من قبل تجار المخدرات وتجار الأسلحة، وبالتالي أصبحت الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في العالم في “الناتج القومي الإجمالي” منذ الحرب العالمية الثانية.

وهي تسيطر على النظام المصرفي لحوالات الأموال والإقراض، والنظام النقدي لتسعير العملات وصلتها بمركزية الدولار، وهذه السيطرة سبقتها عناصر حضارية امتازت بها كالموقع، والمساحة الجغرافية، وتنوّع مواردها الطبيعية، والاختراعات والصناعات المتقدمة التي لا نستطيع الاستغناء عنها، فهي مهد الابتكارات العلمية التي خففت كثيرًا من معاناة البشرية.



وأضاف: قفزت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة مما يلقي الضوء على احتمالين أولهما أن المتداولين يتوقعون أداء اقتصاديا قويا في عهد الرئيس العائد إلى البيت الأبيض، والثاني أن الأمر لا يتخطى ما عرف إعلاميا بـ"تداولات ترامب" (Trump trade) مما يعني أنه رهان على أصول معينة يرجح ارتفاعها..

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