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حوادث

تأجيل استئناف 4 متهمين في قضية خلية داعش كرداسة لـ 14 يناير

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت دائرة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز الاستئناف المقدم من المتهمين أحمد عبد الفتاح عبد الله ويوسف أحمد عبد الله عبد الفتاح ومصطفى جلال أحمد أبو سنة وأسامة حامد حسين البدوي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية داعش كرداسة "لجلسة 14 يناير المقبل للنطق بالحكم.  


صدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.

خلية داعش كرداسة

كانت قد أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الحكم في محاكمة 6 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية المعروفة بخلية داعش كرداسة حيث عاقبت اثنين بالإعدام شنقًا والمشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين، والمشدد 5 سنوات لمتهم واحد. 


وأمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبه المقضي بها 


وأمرت المحكمة بادراج المحكوم عليهم على قوائم الكيانات الارهابية والإرهابيين المنصوص عليها بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاتهم.

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