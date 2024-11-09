تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين في خلية داعش كرداسة لـ 7 ديسمبر

قررت محكمة جنايات الارهاب في بدر تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين في خلية داعش كرداسة لجلسة 7 ديسمبر المقبل للاطلاع.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.