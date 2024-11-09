السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين في خلية داعش كرداسة لـ 7 ديسمبر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات الارهاب في بدر تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين في خلية داعش كرداسة لجلسة 7 ديسمبر المقبل للاطلاع. 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محكمة جنايات الإرهاب خلية داعش كرداسة داعش كرداسة النيابة العامة

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة 5 عناصر بـ "خلية داعش سوهاج"

حميدتى يتحالف مع طيور الظلام، تحذيرات من استدعاء الدعم السريع للتنظيمات المتطرفة بدول الجوار، دقلو يحرض ضد الجيش لجذب داعش وحركة الشباب إلى الخرطوم

قوات عراقية أمريكية تعلن تصفية مسئول كبير بتنظيم داعش في كركوك

الأكثر قراءة

كارثة إثيوبية جديدة، خبير سدود يكشف سر انتشار الأشكال البيضاء على خريطة سد النهضة (صور)

محمد رمضان يصدم نجوم الأهلي بهذا القرار

السيسي يوجه برفع مستويات المعيشة وتيسير حياة المواطنين

بعد حكم الدستورية العليا، قانوني يكشف مصير الإيجارات القديمة

الكهرباء تبدأ تغيير العدادات لـ4.5 مليون مشترك، وهذه أبرز الفئات المستهدفة

أزمة في الأهلي بسبب مباراة العين الإماراتي (تفاصيل)

مدبولي: أحد أهداف قانون التصالح غلق ملف التعديات على الأراضي الزراعية بلا رجعة

بعد حكم الدستورية العليا، أين وصل تعديل قانون الإيجار القديم بمجلس النواب؟

منوعات

المزيد

تناولوا سمكة تونة وبطاطس مهروسة، تسمم 70 طالبا في إيران

بيع لوحة رسمها روبوت مقابل 1.1 مليون دولار

تجدد آمال العثور على الطائرة الماليزية المختفية لهذا السبب

تفسير لغز أحد أكثر الظواهر الكونية غموضًا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم السبت

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

الطماطم تبدأ من 5 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم السبت بسوق العبور

الجمبري بـ 150 جنيهًا، أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

من بينهم نانسي بيلوسي ومارك زوكربيرج.. شخصيات تعهد ترامب بالانتقام منهم فور وصوله إلى البيت الأبيض (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (1 – 4)

ما هو وقت قراءة سورة ق وما فضلها؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads