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حوادث

تأجيل محاكمة 13 متهما في قضية خلية داعش كرداسة الثانية

محاكمة، فيتو
محاكمة، فيتو

 قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 13 متهما في القضية المعروفة بـ"خلية داعش كرداسة الثانية" لجلسة 23 نوفمبر المقبل للاطلاع.


ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.


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