تراجع مفاجئ في مياه البحر الأحمر بدهب يثير المخاوف، وقلق من حدوث تسونامي (فيديو)

أثارت التغيرات المفاجئة في منسوب البحر بشاطئ المشربية في دهب بـالبحر الأحمر، مخاوف العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن الظاهرة جاءت في موعد يخالف موعد انحسار البحر في المد والجزر، وتسببت في تراجع المياه بمقدار 50 مترًا، وأدت لظهور الشعاب المرجانية والكائنات البحرية علي أرض الشاطئ.

تراجع منسوب البحر في دهب يثير القلق

أثار تراجع منسوب البحر في دهب مخاوف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.. البعض عبر عن المخاوف من حدوث تسونامي بالبحر الأحمر، فيما أشار آخرون إلى أن سر التراجع المفاجئ للبحر في دهب قد يرجع للزلازل التي حدثت مؤخرًا، والتي تسببت في حدوث تغيرات في الفوالق الأرضية، التي تسببت في تراجع مياه البحر بشكل مفاجئ.

وتساءل بعض النشطاء عن سر التغيرات المفاجئة في منسوب البحر في دهب، قائلين: "ما السبب.. هل زلزال مثلًا في البحر وللا فالق في البحر ابتلع المياه مثلًا وللا ماذا؟! وفي الناحية المقابلة ما نظامها؟! هل المياه ارتفعت فيها أم قلت وللا عادي"؟!

وعلق أحد النشطاء قائلًا: “هذه التغيرات المناخية الكبيرة في العالم كله تقول إنه من الممكن جدًا أي ظاهرة من الظواهر المشابهة تحدث، والسبب يكون مجهول أو معلوم، والسبب يكون مرتبط ارتباطًا وثيقًا بما يحدث حول العالم يوميًا من تغيرات في الطقس وزلازل وبراكين وفيضانات وأعاصير وما شابه ذلك.. كله مرتبط ببعضه، والله خيرٌ حافظا وهو أرحم الراحمين”.

مخاوف من حدوث تسونامي بسبب التراجع المفاجئ

وعبر بعض النشطاء عن مخاوفهم، فقال أحد النشطاء: "هل يكون هناك تسونامي كبير؟ تراجع مياه البحر ممكن بعد ذلك يحدث مد كبير لمياه البحر وحدوث تسونامي".



وعلق بعض النشطاء قائلين: "قد يكون السبب نتيجة الزلزال الذي حدث منذ أيام في أمريكا والذي أدى إلى تحرك بسيط في صدوع وفوالق البحر الأحمر.. فالصفائح في الأرض تتصل ببعضها البعض مثل الأوردة والشرايين في جسم الإنسان، فعندما حدث زلزال سوريا وتركيا مثلًا تحركت صدوع وفوالق في أوروبا".

وعبر البعض عن مخاوفهم متسائلين: "هل ذلك يعتبر تمهيدًا لاختلافات جغرافية تحدث في طبيعة البحر الأحمر؟! هل يعني ذلك أنه سيصبح هناك تسونامي، خاصة أن جغرافية الكوكب كلها تتغير".

وقال أحد النشطاء: "نفس الذي حدث في تراجع منسوب البحر بشاطئ المشربية بدهب حدث في رأس سدر... ما هذه الظاهرة؟".

تأثير المد والجزر للتراجع المفاجئ بشاطئ دهب

أما البلوجر إبراهيم ناصف فيقول: "دي عملية المد والجزر وهي ظاهرة طبيعية عادية خالص.. ودي مواعيدها.. ياريت نبطل هبد، والجماعة خبراء البحار والمحيطات اللي بيقولوا تسونامي".

ورد البلوجر هشام النجار فقال: "تراجع وتقدم.. ده المد والجزر.. أما تراجع مياه البحر فقط ومسافة كبيرة هذا يعني upheavel of earth، وأرجع ذلك إلى مقدمات حدوث زلازل، والعياذ بالله".

وعبر البلوجر محمود عزت عن مخاوفه قائلًا: "يا ريت حد من أهل التخصص يشرح لنا ما حدث، وهل هي ظاهرة وللا حدث عارض لتغيرات معينة"؟

وقال أحد النشطاء: "المفروض المد والجزر في شهر فبراير بسبب الجفاف، لكن دلوقتي شيء غريب".

في حين قال البلوجر وهدان علي: "دا عادي جدًا في الأيام دي، حتى عندنا كمان في الغردقة المنسوب تقريبا قل حوالي متر.. ده علشان حركة القمر والمد الجذر هيرجع تانى لمنسوبه الأصلي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.