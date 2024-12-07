السبت 07 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

بيان عاجل من الخارجية بشأن أوضاع المصريين في سوريا

بدر عبد العاطى وزير
بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

على ضوء التطورات المتسارعة التى تشهدها سوريا، وتصاعد حدة الاشتباكات الميدانية في بعض المناطق السورية، تدعو وزارة الخارجية المواطنين المصريين المتواجدين والمقيمين في سوريا بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترا والالتزام بتعليمات السلطات السورية المختصة، وتجنب السفر إلى سوريا في الوقت الراهن والبقاء على تواصل مستمر مع السفارة المصرية في دمشق.

وشكلت وزارة الخارجية خلية أزمة لمتابعة مستجدات موقف الرعايا المصريين بسوريا على مدار الساعة. وترجو الوزارة من جميع المصريين المقيمين والمتواجدين في سوريا سرعة تسجيل بياناتهم لتتمكن السفارة المصرية في دمشق من مراجعة ومتابعة أوضاعهم، والإطمئنان على أحوالهم، لاتخاذ ما يلزم علما بأن السفارة المصرية في دمشق قد قامت بتخصيص الأرقام التالية لهذا الغرض
٠٠٩٦٣٩٥٦٤٤٠٤٤١ - ٠٠٩٦٣٩٩٥٤٨٨٧٧٤)
 

 

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سوريا المصريين بسوريا تجنب السفر إلى سوريا

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